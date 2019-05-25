2019-05-25T21:50:49+03:00
Звезды

Подруга Киркорова пришла на красную дорожку без блузки

Екатерина Гусева стала одной из самых ярких посетительниц музыкальной премии
Кира БУЛЫЧЕВА
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Киркоров крепко держал за руку свою близкую подругу.Киркоров крепко держал за руку свою близкую подругу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Филипп уже второй год интригует общественность, появляясь в свете с симпатичной блондинкой. Девушку поп-король представляет как свою близкую подругу. Катя Гусева и правда часто сопровождает Киркорова в разных поездках, выступая в качестве диджея на его шоу. Вот, правда, на «Евровидении» красотка отсутствовала. Многие уж было решили, что между ними пробежала чёрная кошка. Но оказалось, что все в порядке - видимо, Фил решил полностью сосредоточиться на работе с Сергеем Лазаревым, да и дать Гусевой отдохнуть. И вот, счастливое воссоединение случилось на красной дорожке музыкальной премии, проходящей сегодня в Крокусе.

Подруга Киркорова пришла на красную дорожку без блузки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подруга Киркорова пришла на красную дорожку без блузкиФото: Михаил ФРОЛОВ

Киркоров крепко держал за руку свою близкую подругу. Будто боялся, что ее могут украсть. И не удивительно - Гусева выбрала для мероприятия пиджак - судя по всему, от Шанель. Но выглядела не совсем по-классике, будто «забыв» надеть под него блузку. Красоту оценил и Николай Басков, который подошёл к парочке. Тенор отвесил барышне весьма сомнительный комплимент - когда Гусева начала хвалить творчество Киркорова, говоря о качестве, Басков заметил: «Ну тебе как не знать качество короля!». Но Екатерина лишь посмеялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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