Подруга Киркорова пришла на красную дорожку без блузки

Филипп уже второй год интригует общественность, появляясь в свете с симпатичной блондинкой. Девушку поп-король представляет как свою близкую подругу. Катя Гусева и правда часто сопровождает Киркорова в разных поездках, выступая в качестве диджея на его шоу. Вот, правда, на «Евровидении» красотка отсутствовала. Многие уж было решили, что между ними пробежала чёрная кошка. Но оказалось, что все в порядке - видимо, Фил решил полностью сосредоточиться на работе с Сергеем Лазаревым, да и дать Гусевой отдохнуть. И вот, счастливое воссоединение случилось на красной дорожке музыкальной премии, проходящей сегодня в Крокусе.

Подруга Киркорова пришла на красную дорожку без блузкиФото: Михаил ФРОЛОВ

Киркоров крепко держал за руку свою близкую подругу. Будто боялся, что ее могут украсть. И не удивительно - Гусева выбрала для мероприятия пиджак - судя по всему, от Шанель. Но выглядела не совсем по-классике, будто «забыв» надеть под него блузку. Красоту оценил и Николай Басков, который подошёл к парочке. Тенор отвесил барышне весьма сомнительный комплимент - когда Гусева начала хвалить творчество Киркорова, говоря о качестве, Басков заметил: «Ну тебе как не знать качество короля!». Но Екатерина лишь посмеялась.