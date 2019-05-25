«Начинаю жизнь с чистого листа»: Лорак в платье невесты поставила точку в разводе

Около года назад на фестивале «Жара» в Баку стало известно, что супруг Ани Лорак, Мурат Налчагжиоглу ей не верен. Певица, несмотря на требования общественности хоть как-то отреагировать, хранила молчание. Практически год Каролина воздерживалась от комментариев и даже не давала традиционные для звезд интервью к юбилею (в сентябре артистке исполнилось 40 лет). Из украинской прессы до нас доносились сведения о том, что певица официально подала на развод, потом о том, что брак расторгнут. Сама артистка никак не афишировала изменения в своём семейном статусе. Но в последние дни Лорак потихонечку начинает оживать.

Певицу сравнили с пирожным-безеФото: Михаил ФРОЛОВ

На красной дорожке музыкальной премии, которая сейчас проходит в Крокусе, Каролина появилась в невероятном платье. «Ну просто невеста» - ахнули гости. Другие сравнили певицу с пирожным-безе. Ведущие дорожки пожелали Лорак, чтобы у неё появился новый мужчина, который бы составил ее счастье. Каролина поблагодарила их за пожелания, и рассказала про свой образ: «Это обновление, новая жизнь. Белый - самый прекрасный цвет, цвет нового. Как чистый лист бумаги, на котором можно написать все, что угодно!».

В любом случае, мы можем только порадоваться за Лорак, что она готова начинать новую жизнь, и оставить прошлое в прошлом.

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