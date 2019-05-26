За одной родинкой наблюдаю, другую удаляю: как не пропустить опасные новообразования на своей коже

Откуда они берутся

На просторах Интернета можно встретить версию, что наши родинки изначально вырастают… из-за загара. Мол, человек рождается с чистой кожей, и со временем именно из-за солнца на ней появляются родинки.

- На самом деле образование родинок и их количество определяется в первую очередь наследственностью, - говорит врач-дерматоонколог Клиники кожных болезней, ассистент кафедры кожных болезней Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева. - То есть больше родинок будет у тех, у кого в роду - у мамы, папы, бабушки или дедушки много новообразований на коже.

Второй фактор — солнце. Под воздействием его лучей количество родинок увеличивается.

При этом в жизни человека есть несколько пиков, когда появляется большинство родинок. Такие всплески связаны с гормональными перестройками: в младшем возрасте (3 — 6 лет), подростковом и с 25 до 35 лет. У женщин возможны дополнительные пики во время беременности.

- Правда ли, что есть «безопасный лимит» родинок, а если их больше нормы, то у человека повышен риск рака кожи?

- Если на коже более ста родинок, то риск злокачественных новообразований действительно выше. Но не настолько, чтобы обладателям богатой россыпи родинок сразу бить тревогу. Логика проста: чем больше новообразований в принципе, тем выше вероятность, что среди них окажутся невусы со злокачественным потенциалом (как уберечься от опасности — см. далее).

БУДЬ В КУРСЕ

Что есть что

Среди названий наростов на коже можно встретить классическое, привычное нам слово «родинка», а также невус и кератома. В чем разница?

- Невус это медицинское название той же самой родинки, - поясняет Екатерина Вертиева. - По сути это доброкачественное новообразование кожи. Родинка состоит из пигментных клеток меланоцитов, которые вырабатывают красящий пигмент меланин (из-за него наша кожа темнеет при загаре. - Ред.) Родинка - скопление таких клеток-меланоцитов. Именно поэтому появление невусов связывают в том числе с пребыванием на солнце.

- Кератома - доброкачественное поверхностное образование на коже, которое никогда не может переродиться во что-то злокачественное. Кератомы возникают чаще в пожилом возрасте. Они состоят из клеток-кератиноцитов (это поверхностные клетки верхнего слоя кожи эпидермиса). Внешне кератома выглядит обычно как возвышающееся над поверхностью кожи образование коричневого оттенка. Кератомы часто покрываются корочкой, шелушатся. От них могут отваливаться кусочки, что пугает людей. На самом деле это естественный процесс слущивания. Пугаться не стоит, успокаивает врач.

На ножке и с волосками — чего от них ждать?

- Бывают родинки, которые как бы отходят от кожи, возвышаются над ней — это опасно?

- Смотрите: у нас есть поверхностные слои кожи, эпидермис, и глубокие слои, дерма. Обычные, классические темные родинки - это поверхностно залегающие, так называемые пограничные невусы. Они находятся в эпидермисе. Со временем некоторые поверхностные невусы абсолютно физиологично, то есть безопасно, естественным образом прорастают в глубокие слои кожи, дерму. И тогда начинают возвышаться над поверхностью кожи. Ничего страшного в этом нет.

Более того, со временем, примерно к 50 - 60 годам, дермальные невусы полностью теряют пигмент. Перестают быть коричневыми и приобретают цвет здоровой кожи. Это так называемая инволюция родинки. Все это абсолютно безопасно.

- А когда из родинки растут волоски? Говорят, это хороший знак, такие невусы точно безопасны, не переродятся в меланому.

- Вот это заблуждение. Из меланомы вполне могут расти волосы. Поэтому, если у невуса есть подозрительные признаки (см. далее), то волоски не повод успокоиться и не проверять родинку.

Кстати, выдергивать волосы из невуса врачи категорически не советуют, это лишняя травматизация. Можно только аккуратно срезать.

Феномен Мейерсона

Так называется состояние, когда вокруг родинки появилось покраснение, как бы воспаленный розовый венчик, поясняет наш эксперт. И успокаивает: как правило, это не опасно. Чаще всего феномен Мейерсона встречается у пациентов со склонностью к кожным заболеваниям: с экземой, атопическим дерматитом. Если есть неприятные ощущения, зуд, нужно обратиться к врачу. Обычно дерматологи для снятия таких симптомов назначают атопические кортикостериоды, с их помощью симптомы легко убираются.

- Если повредил родинку, течет кровь — нужно срочно попасть к врачу?

- Нужно, но не обязательно прямо в тот же день или назавтра, в срок до 7 дней вполне нормально. Не нужно пугаться, что после травмирования, даже с кровотечением, ваша родинка обязательно переродится во что-то нехорошее. Не верьте историям о бабушке, которая сковырнула родинку, та сразу дала метастазы в кровь, и быстро наступила смерть. Это миф. Если человек травмирует доброкачественную родинку, то с ней ничего страшного не случится. Неблагоприятные последствия наступают, если изначально это была меланома.

- Что сделать сразу после повреждения родинки, до похода к врачу?

- Обработать прозрачным антисептиком. Перекисью водорода, например. Только не мажьте фукорцином, йодом или зеленкой. Потому что врачу потом сложно будет проводить осмотр и оценку состояния вашей родинки из-за окраски этими веществами.

Как часто проверяться у врача

В Сети встречаются советы показывать свои родинки доктору каждые 6 - 12 месяцев.

- Если у человека 100 и больше невусов и ему советуют непременно каждые полгода или год посещать врача, то это все-таки перебор, - считает Екатерина Вертиева. - В большинстве случаев родинки ни во что плохое не переродятся. Но, чтобы быть уверенным в этом, важно один раз пройти полноценный осмотр у дерматолога, а еще лучше онкодерматолога. Чтобы специалист внимательно проверил все родинки и подтвердил, что ни одна из них не вызывает беспокойства. Либо указал те, которые потенциально могут быть опасны, и тогда уже рассказал, как часто за ними нужно наблюдать.

Если врач после осмотра говорит, что все родинки спокойны, то, как правило, рекомендуется показаться в следующий раз через 3 - 4 года. При этом никто не отменял самоосмотр.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Золотое правило для самоосмотра

Это международный стандарт оценки родинок. Им можно пользоваться в качестве теста в домашних условиях. Родинка проверяется по критериям ABCDE.

А (asymmetry, асимметрия) — родинка стала асимметричной?

B (border, границы) — границы родинки стали неровными?

C (colour, цвет) — изменился ли цвет родинки: появилось несколько оттенков коричневого, черный, синий, розовый цвета?

D (diameter, диаметр) — родинка выросла более 6 мм в диаметре?

E (evolution, эволюция) - родинка в течение 4 — 6 месяцев интенсивно меняется (по форме, цвету, размеру)?

Важно: если ответы на все вопросы «да», это основание подозревать родинку в злокачественности и срочно обращаться к врачу. Если есть несколько из симптомов, то риск меньше, но так же нужно показаться доктору.

Удалить нельзя сохранить

- Есть три основания для удаления родинок, - рассказывает доктор Вертиева. - Косметическое удаление - если человеку просто не нравится, как выглядит родинка. Также мы рекомендуем удалять доброкачественные родинки, если они находятся в местах, где часто травмируются. Например, у мужчин в области бороды, у женщин в районе застежки бюстгальтера. Третий вариант - если мы видим подозрительные симптомы. В этих случаях врач проводит осмотр с помощью дерматоскопа (аппарат наподобие микроскопа. - Ред.). Если родинка вызывает беспокойство, делается удаление по медицинским показаниям.

- Какие сейчас есть способы удаления родинок?

- Используются лазер, радиоволновой метод, электрокоагуляция (прижигание невуса высокочастотным током) — этими способами родинку разрушают. А также хирургическое иссечение.

Если у пациента подозрительный невус, то нужно именно хирургическое удаление. Только в этом случае полноценно сохраняется ткань новообразования, и врачи-гистологи смогут дать достоверное заключение — есть ли в родинке злокачественные клетки.

В остальных случаях, когда родинка точно спокойна, наименее травматичны радиоволновой метод или лазер (коагуляция более грубый способ). После удаления невуса остается аккуратная ранка, ее нужно обрабатывать раствором марганцовки или фукорцином. Образуется корочка, которая отваливается в среднем через две недели. Мочить водой место ранки можно с 3 — 4 дня.

Настоятельно не рекомендую заниматься самолечением в домашних условиях и использовать чистотел для удаления новообразований. В лучшем случае данная методика приводит к химическому ожогу, а иногда и к более серьезным последствиям в случае злокачественного потенциала образования.

ВОПРОС В ТЕМУ

Можно ли загорать, если много родинок?

- Да, это не противопоказание для загара, - радует наш эксперт. - Главное, соблюдать правила безопасности: находиться на солнце до 11 утра и после 16.00. И пользоваться солнцезащитными средствами.

ПРОРЫВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

- Сейчас происходит самая настоящая революция в лечении меланомы, самого агрессивного рака кожи, - рассказывает Екатерина Вертиева. - Раньше применялась химиотерапия, которая была очень токсична и при этом продлевала жизнь пациентам лишь на пару месяцев. С начала 2010-х годов начали использовать таргетные препараты. Они бьют не по всем клеткам организма, как химиотерапия, а избирательно по специфическим мишеням. Эти препараты доступны в России по ОМС и продлевают нашим пациентам жизнь очень существенно. Сейчас главный тренд - изучение новых мишеней для борьбы с меланомой. А также иммунотерапия (метод, за который была вручена Нобелевская премия по медицине в этом году. - Ред.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Старейшей кафедре Сеченовского университета — 150 лет

27 мая кафедре кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Сеченовского университета – 150 лет. Уже в первые годы своей работы кафедра была признана лучшей в Европе. За полуторавековую историю здесь был накоплен огромный опыт в преподавании науки дерматовенерологии. Сегодня известно около 2500 кожных и венерических заболеваний, рассказывают сотрудники кафедры. Наиболее часто встречаются псориаз, атопический дерматит, экзема и грибковые инфекции; в последние десятилетия идет устойчивый рост заболеваемости аллергодерматозами.

Заведующая кафедрой, профессор Ольга Олисова, перечисляет современные перспективные научные разработки сотрудников кафедры: совершенствование ранней диагностики лимфопролиферативных заболеваний кожи (Т-клеточные лимфомы) с помощью генетических маркеров; разработка аппаратных методов диагностики меланоцитарных неоплазий кожи; изучение патогенетических связей ВПЧ с развитием новообразований кожи методами молекулярно-генетической детекции; разработка диагностических маркеров тяжелых буллезных дерматозов и орфанных заболеваний кожи (на примере мастоцитоза).

КСТАТИ

На кафедре кожных и венерических болезней Сеченовки создан уникальный муляжный музей, насчитывающий более 3000 восковых муляжей с изображениями различных кожных и венерических болезней. По качеству и количеству экспонатов муляжный музей является национальным сокровищем, не имеющих себе равных не только в России, но и во всем мире.