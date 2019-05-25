Осторожно, Интернет-мошенники: Фонд соцстраха предупредил о фальшивых «письмах счастья»

В Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обратилась жительница Алтайского края, которая получила по электронной почте письмо от некой «Федеральной службы Социального Страхования РФ» с обещанием социальной выплаты. Специалисты Алтайского регионального отделения ФСС РФ предупреждают: такие письма отправляют интернет-мошенники!

Подобные письма якобы от имени государственных внебюджетных фондов «гуляют» по сети уже не первый год. Мошенники ссылаются на несуществующий федеральный закон, в соответствии с которыми граждане якобы могут рассчитывать на выплаты от государства – также несуществующие.

Чтобы узнать размер компенсации, предлагается перейти на сайт, ввести персональные данные, а после – заплатить небольшую сумму за использование портала. Но в итоге пользователь остается и без этих денег, и без обещанных компенсаций. В некоторых случаях ссылка в письме оказывается вредоносной и может угрожать безопасности устройства.

«Мы хотим предупредить жителей Алтайского края: Фонд социального страхования РФ не рассылает подобных писем! – отметила управляющий алтайским отделением Фонда Татьяна Петрова. – И не берет плату за информацию о том, что Фонд гарантирует жителям края».

Обращаем внимание, что вся корреспонденция регионального отделения, а также электронные письма в рамках проекта «Информирование страхователей» направляются только с корпоративных адресов вида <…@ro22.fss.ru> (в Алтайском крае. - Ред.). Письма с других адресов, письма с ссылками и телефонами, не имеющими отношения к региональному отделению ФСС РФ (их можно проверить на соответствующих официальных сайтах региональных отделений), а также письма, содержащие вложения сомнительного характера, лучше игнорировать.