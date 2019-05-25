2019-05-25T21:21:56+03:00
Общество

Осторожно, Интернет-мошенники: Фонд соцстраха предупредил о фальшивых «письмах счастья»

Аферисты присылают гражданам письма с обещанием социальных выплат якобы от имени государственных внебюджетных фондов
Поделиться:
Фонд социального страхования РФ не рассылает подобных писемФонд социального страхования РФ не рассылает подобных писемФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обратилась жительница Алтайского края, которая получила по электронной почте письмо от некой «Федеральной службы Социального Страхования РФ» с обещанием социальной выплаты. Специалисты Алтайского регионального отделения ФСС РФ предупреждают: такие письма отправляют интернет-мошенники!

Подобные письма якобы от имени государственных внебюджетных фондов «гуляют» по сети уже не первый год. Мошенники ссылаются на несуществующий федеральный закон, в соответствии с которыми граждане якобы могут рассчитывать на выплаты от государства – также несуществующие.

Чтобы узнать размер компенсации, предлагается перейти на сайт, ввести персональные данные, а после – заплатить небольшую сумму за использование портала. Но в итоге пользователь остается и без этих денег, и без обещанных компенсаций. В некоторых случаях ссылка в письме оказывается вредоносной и может угрожать безопасности устройства.

«Мы хотим предупредить жителей Алтайского края: Фонд социального страхования РФ не рассылает подобных писем! – отметила управляющий алтайским отделением Фонда Татьяна Петрова. – И не берет плату за информацию о том, что Фонд гарантирует жителям края».

Обращаем внимание, что вся корреспонденция регионального отделения, а также электронные письма в рамках проекта «Информирование страхователей» направляются только с корпоративных адресов вида <…@ro22.fss.ru> (в Алтайском крае. - Ред.). Письма с других адресов, письма с ссылками и телефонами, не имеющими отношения к региональному отделению ФСС РФ (их можно проверить на соответствующих официальных сайтах региональных отделений), а также письма, содержащие вложения сомнительного характера, лучше игнорировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсудили особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин дал эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Новости 24
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции Хама
Круживший над Сургутом самолет «Ютейр» приземлился в аэропорту города
МИД Украины выразил очередной протест России за поездку Володина в Крым
Суд в США запретил Трампу строить стену на границе с Мексикой за счет бюджета
Самолет «Ютейр», вылетевший в Таджикистан, возвращается в Сургут
Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала более 25 тысяч голосов
Климкин заявил о «победе» Украины над Россией
Итог матча Россия - Финляндия: наши проиграли со счетом 0:1 полуфинал и сыграют за "бронзу"
Иосиф Пригожин пообещал дочери Алсу фантастическую карьеру
Минэкономразвития: темп роста ВВП России в апреле ускорился до 1,6%
Полиция обнаружила ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Второй период матча Россия - Финляндия на ЧМ по хоккею завершился вничью 0:0
СК: первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн рублей
Первый период матча Россия - Финляндия завершился вничью 0:0
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink