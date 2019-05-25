Как мы с губернатором Андреем Никитиным ездили на дрезине на войну

... В поселок Тесово-Нетыльский, что в 60 километрах от Великого Новгорода, мы с губернатором Андреем Никитиным добирались на мотодрезине образца Великой Отечественной - по узкоколейке. В компании с батальонным комиссаром - в выцветшей гимнастерке и потертыми ромбиками в петлицах.

Когда приехали на «поле боя», Никитин - не торопясь - обошёл ряды красноармейцев, каждому, кто ему встречался на пути, приветливо жал руку.

А вот подразделение «немцев» поприветствовал, как мне показалось, довольно формально.

И форма, и автоматы, и мотоциклы, и автомобили - все у «реконструкторов» было самое что ни на есть настоящееФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Когда я сказал об этом Андрею Сергеевичу, он признался:

- Да, внутри вот что-то шевельнулось...

Губернатора можно было понять - и форма, и автоматы, и мотоциклы, и автомобили - все у «реконструкторов», изображавших гитлеровских солдат, было самое что ни на есть настоящее - и от этого бросало в дрожь.

Над созданием батальных сцен, которые более полутора часов разворачивались перед зрителями, а их собралось свыше трёх тысяч, упорно трудились 500 участников общественных патриотических организаций из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В небо - спустя 75 лет! - впервые поднялся знаменитый и самый настоящий штурмовик ИЛ-2.

Фестиваль «Забытый подвиг» посвящён трагическим событиям 1942-гоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фестиваль «Забытый подвиг» уникален еще и потому, что он был посвящён трагическим событиям 1942-го и солдатам Второй Ударной армии, которые оказались преданными дважды. Сначала - генералом Власовым, сдавшимся в плен немцам, а потом - беспамятством, устоявшимся общественным мнением, что и все они, рядовые бойцы – также предатели. Но это не так. И организаторам фестиваля это, похоже, доказать удалось...

Все закончилось на очень печальной ноте - почти все наши бойцы «полегли на поле боя». Остальных «фашисты» увели в плен - вместе с местными жителями.

Но - когда объявили минуту молчания - павшие... поднялись! И снова встали в строй!

У меня - побежали мурашки...

Когда зрители (а некоторые зажимали уши от грохота пушек и шквальной стрельбы) начали приходить в себя и стали расходиться, я задал Андрею Никитину, который все ещё был взволнованным, несколько вопросов...

Над воссозданием батальных сцен упорно трудились 500 участников общественных патриотических организацийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вот смотрите - в то время, когда даже у нас в стране приходится слышать: зачем, дескать, на День Победы, не только взрослые ходят в форме солдат Великой Отечественной, но и шьют ее для детей?.. И критики дают этому всему определения, произнести которые - язык не поворачивается. Вы - тем не менее - вступили в поисковый отряд... Как он, кстати, называется?

- «Находка», а - экспедиция «Долина»...

- Вы когда туда вступили?- - Практически, сразу, как приехал. (Андрей Никитин возглавил регион в феврале 2017-го.)

- И вот вы приветствуете здесь у себя эти фестивали... Почему это происходит? Почему глава региона должен это делать?

Солдат Второй Ударной предали дваждыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Глава региона не должен это делать. Но я - ещё и гражданин своей страны. И у меня есть своя гражданская позиция. Мои прадеды участвовали в Великой Отечественной, воевали на передовой. И тем, что мы сейчас здесь живем, - обязаны нашим фронтовикам, которых сегодня осталось в живых - считанные единицы. Остальных, кто дожил до Победы, уже нет с нами. Но мы должны помнить об их подвигах, умножать эту память. И вот новый сквер, посвящённый Героям, который мы здесь открыли - это дань их подвигу. Ни одного человека, никого из тех, кто пришёл на этот фестиваль, никто не просил надевать пилотки, прикреплять Георгиевские ленточки, приводить с собой сюда детей. И сам этот фестиваль возник - как гражданский выбор. И вовсе не потому, что его власть поддерживала. Он сначала родился, а потом уже мы подключились, стали его поддерживать. Но - сначала это было абсолютно народное движение. И я сюда - уже третий раз приезжаю - не как губернатор. А просто - как человек...