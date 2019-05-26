2019-05-26T07:24:21+03:00
Спорт

Главный тренер сборной Канады не удивился поражению России в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Своим мнением Ален Виньо поделился после победной игры против команды Чехии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Канада и Финляндия сыграют в финале чемпионата мира по хоккею 2019 года.Канада и Финляндия сыграют в финале чемпионата мира по хоккею 2019 года.Фото: REUTERS
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Во втором полуфинале чемпионата мира по хоккею сборная Канады одержала победу над Чехией со счетом 5:1. И после этой игры наставник канадской команды Ален Виньо поделился впечатлениями от матча, заявив:

- Перед чемпионатом мира мы провели всего 5 тренировок и сыграли один выставочный матч. Понятно, что нам потребовалось время, чтобы стать одной командой. Мы стали ей и на льду, и за его пределами и способны прибавлять. Сыграем против финнов по той же системе, как и против чехов. Слишком поздно что-то менять, - говорит Виньо.

При этом, наставник канадской команды прокомментировал и итог первого полуфинала - Финляндия одержала победу над Россией с минимальным счетом 1:0. И Ален Виньо сказал, что в этом нет ничего удивительного:

- Не удивлен поражению российской команды от финнов. Это конкурентный турнир. Любая команда может обыграть любую. Сборная Финляндии сегодня была сильнее, поэтому мы сыграем с ней. Пока что Финляндия — единственный соперник, которого мы здесь не обыгрывали. Это будет тяжелый матч, - заявил Виньо на послематчевой пресс-конференции.

Сегодня, 26 мая, в Словакии пройдут последние матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года. Сначала в игре за 3-е место встретятся Россия и Чехия. Матч начнется в 16:45, а затем в 20:45 на лед выйдут участники финала - Канада и Финляндия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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