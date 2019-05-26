2019-05-26T07:56:42+03:00
Спорт

После поражения России в полуфинале ЧМ-2019 жена Александра Овечкина раскритиковала болельщиков

Анастасия Шубская провела параллель с отношением фанатов к своим командам в НХЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Александр Овечкин - один из лидеров сборной России на ЧМ-2019 по хоккею.Александр Овечкин - один из лидеров сборной России на ЧМ-2019 по хоккею.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сборная России в субботу, 25 мая, проиграла в полуфинале чемпионата мира по хоккею команде Финляндии со счетом 0:1. И выбыла из гонки за золотом турнира. Сегодня нашим предстоит битва за 3-е место с Чехией. А после поражения от финнов жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина заявила, что часть болельщиков нашей команды обязательно "облить команду грязью" после неудач.

- Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах, - пишет у себя в Инстаграм Анастасия Шубская.

nastyashubskayanastyashubskaya
Самая большая разница между болельщиками российской сборной( не всех ) и болельщиками клубов нхл, это то, что для российских болельщиков , если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах нужно гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра удачи ребятам завтра #iihfworlds
30481 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Свое повествование Шубская, которая в эти дни находится в Словакии и поддерживает на каждой игре своего мужа, завершает на позитивной ноте:

- Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей!

Сборная России сегодня, 26 мая, сыграет матч за 3-е место на чемпионате мира по хоккею с командой Чехии. Команды уже играли на групповом этапе турнира и наши одержали победу со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Посол США в КНР призвал власти страны к диалогу с Далай-ламой
Трамп и Абэ в пятый раз сыграли вместе в гольф
В Испании состоятся выборы в Европарламент, региональные и муниципальные органы власти
В Германии небольшой самолет застрял в кронах деревьев
Зеленский планирует сделать Украину "базой для покорения мира"
Папа римский сравнил аборты с наймом киллера
В Сирии боевики выпустили более 20 ракет по населенным пунктам провинции Хама
На Украине потребуют арестовать все активы Порошенко
Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в налаживании диалога с оппозицией
В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли
Киев грозит России "гамбургскими" санкциями за украинских моряков
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Среди пленных украинских военных в ДНР оказались 50-летние солдаты
Пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы
Трамп обжалует решение суда о запрете строительства стены на границе с Мексикой
Экс-министр по Brexit стал шестым претендентом на пост премьера Великобритании
Зеленский станцевал на сцене перед зрителями "Лиги смеха"
НАТО призывает Россию незамедлительно освободить украинских моряков
Литературную премию "Нацбест-2019" получил Андрей Рубанов
В Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France
В Иране заявили и наличии оружия, способного поразить американские корабли
Канада обыграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею