После поражения России в полуфинале ЧМ-2019 жена Александра Овечкина раскритиковала болельщиков

Сборная России в субботу, 25 мая, проиграла в полуфинале чемпионата мира по хоккею команде Финляндии со счетом 0:1. И выбыла из гонки за золотом турнира. Сегодня нашим предстоит битва за 3-е место с Чехией. А после поражения от финнов жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина заявила, что часть болельщиков нашей команды обязательно "облить команду грязью" после неудач.

- Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах, - пишет у себя в Инстаграм Анастасия Шубская.

nastyashubskaya Самая большая разница между болельщиками российской сборной( не всех ) и болельщиками клубов нхл, это то, что для российских болельщиков , если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах нужно гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра удачи ребятам завтра #iihfworlds

Свое повествование Шубская, которая в эти дни находится в Словакии и поддерживает на каждой игре своего мужа, завершает на позитивной ноте:

- Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей!

Сборная России сегодня, 26 мая, сыграет матч за 3-е место на чемпионате мира по хоккею с командой Чехии. Команды уже играли на групповом этапе турнира и наши одержали победу со счетом 3:0.