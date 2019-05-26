2019-05-26T08:12:19+03:00
Спорт

Денис Черышев выиграл Кубок Испании с "Валенсией", его команда в финале победила "Барселону"

Это - первый в карьере испанский трофей футболиста сборной России [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Черышев выиграл Кубок Испании с "Валенсией".Денис Черышев выиграл Кубок Испании с "Валенсией".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В финальной игре Кубка Испании футболисты "Валенсии" неожиданно для всех одержали победу над грозной "Барселоной". Каталонцам не удалось сделать "требл", то есть выиграть три трофея за один сезон.

Исход финального матча был предрешен уже в первом тайме. "Валенсия" ушла на перерыв, ведя в счете 2:0 после голов Гамейро на 22-й минуте и Родриго на 33-й. "Барса" смогла забить лишь один гол во втором тайме - на 73-й минуте у каталонцев отличился Лионель Месси. Сам Денис Черышев не смог принять участия в этой игре, поскольку продолжает восстанавливаться после полученной травмы. И приехал вместе с командой в Севилью на финал, который прошел на домашней арене "Бетиса" стадионе "Бенито Вильямарин".

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Sin vosotros esto no hubiera sido posible!! Без вас ничего из этого бы не вышло! Слава Богу за Всё Amunt Valencia!! Afici n os merec is esto!
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Полузащитник сборной России смог принять участие в торжествах своего клуба после игры, дотронуться до Кубка Испании и сделать немало фотографий с трофеем. Для Черышева это - первый в карьере испанский трофей. Несмотря на то, что он провел всю карьеру в этой стране. Ранее Черышев побеждал с "Реалом" в Лиге Чемпионов и "Севильей" в Лиге Европы. А национальных титулов в Испании у него ни разу не было.

- Горжусь этой командой! Удивительное усилие! Всем спасибо за поддержку. Без вас это было бы невозможно. Без вас ничего из этого бы не вышло! Вперёд, «Валенсия»! - написал у себя в "Инстаграме" Черышев, выложив фотографию, на которой он целует Кубок Испании.

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Campeoooooones de Copa!!!!!!! Orgulloso de este equipo! Esfuerzo incre ble amunt!!!! Всех спасибо за поддержку!!! Мы чемпионы!!!
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Отметим, что в 2015 году Денис Черышев, играя за "Реал", оказался причастен к громкому скандалу. Футболист должен был пропустить матч 1/16 финала из-за дисквалификации, однако по ошибке его не только включили в заявку на матч, но и выпустили на замену. И из-за этого "Реал" был исключен из турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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