2019-05-26T10:28:07+03:00
Спорт

Оренбург - Спартак 26 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Оренбург - Спартак 26 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В последнем туре сезона "Спартак" гостит у "Оренбурга".В последнем туре сезона "Спартак" гостит у "Оренбурга".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московский "Спартак" завершает очередной сезон чемпионата России по футболу в Оренбурге. Поединком на Урале решится судьба "красно-белых" - играть им в Лиге Европы на групповом этапе, либо же начинать турнир с квалификационного раунда. Важно будет следить не только за игрой тут, но и за матчем ЦСКА - Крылья Советов в Москве. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Оренбург - Спартак 26 мая 2019.

Статистика личных встреч Оренбург - Спартак 26 мая 2019 года

Три встречи провели команды в чемпионатах России по футболу. И все три поединка выиграл "Спартак". В первом круге 28 июля прошлого года в матче 1 тура "красно-белые" победили "Оренбург" у себя дома со счетом 1:0.

Прогнозы на матч Оренбург - Спартак 26 мая 2019 года

"Спартак" - явный фаворит поединка против оренбуржцев. Однако уральцы уже не раз в этом сезоне "показывали зубы" в поединках с грозными соперниками.

Трансляция матча Оренбург - Спартак 26 мая 2019 года

Трансляция матча Оренбург - Спартак 26 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 14:00 по московскому времени.

Оренбург - Спартак 26 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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