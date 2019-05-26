2019-05-26T12:19:14+03:00
Общество

Самый дорогой город для свиданий — Цюрих, Москва - на 37 месте

Сюжет свидания: поход в кино, две кружки пива в баре и такси домой
Елена ОДИНЦОВА
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В Москве свидание обойдется в $71 на двоихВ Москве свидание обойдется в $71 на двоихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аналитики Deutsche Bank cоставили рейтинг городов мира в зависимости от того, сколько там придется потратить на самое незатейливое свидание. Первую строчку по дороговизне занял Цюрих (более $200 на двоих). В пятерку самых тяжелых для небогатых влюбленных мест попали также Осло, Копенгаген, Хельсинки и Токио (везде придется потратить более $150).

В Москве дела гораздо лучше — свидание обойдется в $71 на двоих, и это 37 место, примерно серединка. А дешевле всего встречаться в Каире - $42.

Что обсчитывали аналитики? Сюжет незатейливого романтического свидания, по их мнению, выглядит так: поход в кино, ужин в баре с двумя кружками пива и такси до дому. Или куда там получится. Ох уж эти немцы, не знают они, что такое незатейливое свидание. Какое такси, даешь трамвай! И пиво зачем в баре пить, когда есть лавочка в парке. Кино смотрим в телефончике. А вместо ужина — шоколадная конфетка. И наша столица обойдет по дешевизне любой Каир!

ИСТОЧНИК KP.RU

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