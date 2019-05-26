Самый дорогой город для свиданий — Цюрих, Москва - на 37 месте

Аналитики Deutsche Bank cоставили рейтинг городов мира в зависимости от того, сколько там придется потратить на самое незатейливое свидание. Первую строчку по дороговизне занял Цюрих (более $200 на двоих). В пятерку самых тяжелых для небогатых влюбленных мест попали также Осло, Копенгаген, Хельсинки и Токио (везде придется потратить более $150).

В Москве дела гораздо лучше — свидание обойдется в $71 на двоих, и это 37 место, примерно серединка. А дешевле всего встречаться в Каире - $42.

Что обсчитывали аналитики? Сюжет незатейливого романтического свидания, по их мнению, выглядит так: поход в кино, ужин в баре с двумя кружками пива и такси до дому. Или куда там получится. Ох уж эти немцы, не знают они, что такое незатейливое свидание. Какое такси, даешь трамвай! И пиво зачем в баре пить, когда есть лавочка в парке. Кино смотрим в телефончике. А вместо ужина — шоколадная конфетка. И наша столица обойдет по дешевизне любой Каир!