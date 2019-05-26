2019-05-26T12:58:30+03:00
Спорт

Четыре причины, почему звездная Россия проиграла финнам

Одно из самых удивительных поражений в истории нашего хоккея! Суперзвездная сборная России проиграла полуфинал безымянной сборной Финляндии со счетом 0:1
Александр СТРОЕВ
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Финны так связали сборную России по рукам и ногам, что наши парни не сумели забить ничегоФинны так связали сборную России по рукам и ногам, что наши парни не сумели забить ничегоФото: REUTERS
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Уже предлагают это сравнить с Олимпиадой в Лейк-Плэсиде, когда советская Красная Машина проиграла неизвестным американским студентам, лишившись золота. Что ж, очень похоже. Только в том Чуде на льду наши три забили и четыре пропустили. А теперь финны так связали сборную России по рукам и ногам, что наши парни не сумели забить ничего.

Боже ты мой, посмотришь на эту команду Суоми: как говорил Задорнов, «это отбросы сливок – ну, или сливки отбросов». Одного финна из «Югры» (Ханты-Мансийск) выгнали, другой в «Амуре» (Хабаровск) не пригодился. Вратарь вообще где-то в лиге Восточного побережья США в этом сезоне играл. Там обычно гоняют хоккеисты, которые абсолютно никому не нужны. Автор победного гола, этот дылда Анттила (203 см)из «Йокерит» – его же дядя Вова Крикунов с московским «Динамо» выбивал в первом раунде Кубка Гагарина еще в марте.

А соберешь этих финнов вместе – сила! А что же мы? Вот четыре причины поражения.

1. Финны были круты

Они собрали мусорный состав, но держали его два месяца на сборах, как когда-то сборную СССР, правильно натаскали, всему обучили. Каждый финн с детства знает три-четыре схемы, по которым надо играть. Вот эта сборная Суоми и показала фирменный вязкий хоккей. Иначе она победить не могла! Но ведь и футбольный «Рубин» останавливал «Барселону». Организация и порядок бьют класс.

2. Есть вопросы к Воробьеву

Он так и не смог грамотно распорядиться гигантским количеством звезд, свалившихся на него с неба. Грубо говоря, это были «Виртуозы Москвы», но дирижером оказался не Спиваков.

А почему не смог во время игры совершить грамотные перестановки. Сработать психологически, чтобы вывести своих хоккеистов из оцепенения, когда после двух периодов на табло горели 0:0, и движения наших игроков были уже скованны.

3. Столько звезд не нужно

Трудно отказаться от Ильи Ковальчука. Но зачем брать 36-летнего форварда, уже героя России, если ставить его в четвертое звено, заставляя выполнять непонятную роль? Вы или берите Ковальчука под первое звено с большинством, или на его место определите какого-нибудь молодого Илью Михеева. Но мы сами отцепили многих игроков КХЛ, опустили свой чемпионат, набрали заокеанских звезд – и не сумели создать грамотный баланс в команде.

4. А что у нас с тактикой?

Это похоже на замкнутый круг. Финны успели насолить всем – Владимиру Крикунову (Турин-2006), Вячеславу Быкову (Братислава-2011), Билялетдинову (Сочи-2014), Знарку (Москва-2016) теперь вот Воробьеву (Братислава-2019). Неужели за это время мы так и не научились, как взламывать финский сейф? Это удивительно! Тем более в штабе сборной был великий Владимир Юрзинов, который сам этот финский хоккей создал, когда приехал туда в начале 90-х поднимать целину. Все знали, что будет делать на льду Суоми. Но противоядия против этой северной змеи у нас не оказалось.

Братислава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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