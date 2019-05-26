2019-05-26T13:00:28+03:00
Спорт

Млечный путь: почему наши звездные хоккеисты проиграли в полуфинале ЧМ

Состав из звезд затмил самих себя на мировом первенстве в Словакии и не вышел в финал, который ждали все
Сергей КИРИЛЛОВ
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Нет, нельзя упрекать наших хоккеистов - все они очень хотели победитьНет, нельзя упрекать наших хоккеистов - все они очень хотели победитьФото: REUTERS
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Последние секунды полуфинальной встречи против финнов. Наши проигрывают 0:1. Сняли вратаря, на площадке шесть (!) звездных нападающих. Шайба в ворота не лезет... Показывают отстраненное лицо главного тренера сборной России Ильи Воробьева. И почему-то сразу вспоминается полуфинал 2014 года, когда бывший наставник Олег Знарок показывает тренеру шведов «жест смерти» - проводит рукой по шее. Наши в том матче побеждают, проходят в финал, где бьются за себя, за страну и за дисквалифицированного тренера. И становятся чемпионами, выигрывая у финнов (5:2).

У Ильи Ворбьева, который несколько лет был помощником Знарка в сборной России, нет той харизмы. Да, у них разный темперамент, и вот его-то и не хватает на этот раз команде. Даже холодные финские парни зажигают на скамеечке запасных, во главе со своим наставником Юкой Ялоненом. А у нас тишина и покой...

Нет, нельзя упрекать наших хоккеистов - все они очень хотели победить, но вот зажечь мегазвезд не удалось. Мы помним, с каким задором играли Ковальчук и Овечкин на чемпионате 2008 года, когда сборная России прервала 15-летнюю полосу неудач. А теперь мы увидели в их исполнении классный, но давольно академичный хоккей. Здорово, конечно, феерили Кучеров и Гусев. Но и у них ничего не получалось в тот день.

Лишь к концу чемпионата стройные ряды НХЛовце смог раздвинуть Кирилл Капризов из ЦСКА, которому долго «искали место» в одном из звеньев. Но и его фантастический бросок с последующим падением отразил вратарь. А других ярких всплесков и не было.

В результате вместо яркого созвездия получился млечный путь, где звезды затмили сами себя. А для победы необходим взрыв сверхновой...

ИСТОЧНИК KP.RU

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