Трамп пошлет 1,5 тыс. солдат на Ближний Восток, а Иран готов топить американские суда

Советник главы Корпуса стражей исламской революции Мортеза Корбани пригрозил, что Иран отправит на дно Персидского залива американские корабли, если они совершат ошибочные действия.

- Мы используем против них секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами, -заявил Корбани.

Такое предупреждение последовало после заявления президента США Дональда Трампа об отправке на Ближний Восток еще 1,5 тысяч солдат. Они будут защищать американских военных, находящихся в регионе.

- Когда я пришел, было 14 мест, где шли бои. Теперь не думаю, что Иран хочет сражаться. И конечно, я не думаю, что они хотят воевать с нами. Но они не могут обладать ядерным оружием, - сказал Трамп.

В свою очередь госсекретарь Майк Помпео распорядился одобрить сделку по продаже Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ оружия против Ирана на $8 млрд. Это поможет ближневосточным странам укрепить собственную оборону и станет сдерживающим фактором дляиранской агрессии.

Правда, такую решительность властей США не поддерживают многие американские генералы. Они направили Трампу письмо с просьбой уменьшить уровень напряженности вокруг Ирана. 90 офицеров выразили обеспокоенность отсутствию диалога между военными и политическими лидерами Тегерана и Вашингтона. А ведь именно это может поставить две страны на порог войны.

- Война может привести к непредсказуемым последствиям на уже нестабильном Ближнем Востоке и вовлечь США в конфликт с огромными финансовыми и геополитическими рисками, - говорится в послании.

О том, что появление 1,5 тысяч американских солдат на Ближнем Востоке может привести к военным действиям, напомнил и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

- Американцы выступили с таким заявлением с целью оправдать свои враждебные действия и создать напряженность на Аравийском полуострове. Эти действия также представляют угрозу миру и его стабильности. Этому необходимо противостоять, - подчеркнул Зариф.