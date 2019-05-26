2019-05-26T13:24:39+03:00
Спорт

Валерий Брагин: Думал, обыграем финнов - 5:1

Сразу после проигранного полуфинала «Радио «КП» связалось с главным тренером молодежной сборной России по хоккею
Павел САДКОВСергей КИРИЛЛОВАлександр ЕФИМОВ
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Наших болельщиков было большинство. Вся Братислава в русских. Одеты разнообразно, как всегдаНаших болельщиков было большинство. Вся Братислава в русских. Одеты разнообразно, как всегдаФото: REUTERS
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- Валерий Николаевич, наверняка ваши подопечные – молодежная сборная России, сейчас им задают вопрос: а где ребята из КХЛ? Почему мы их не видим в ожидаемом количестве на чемпионате мира в составе сборной?

- А вы посчитали, сколько их?

- Семь человек, получается. Меньше трети команды...

- Ну, нормально. Немало.

- Хотелось бы побольше. Вратарю Сорокину, который с ЦСКА выиграл и регулярный чемпионат КХЛ и Кубок Гагарина, так не дали сыграть!

- Вы понимаете, НХЛ – это лига сильнейшая. Все лучшие игроки там играют. Поэтому молодежь вся стремится туда. Но я думаю, что и наша лига неплохая. А что случилось, я немного в замешательстве. Честно говоря, не ожидал. Думал, вообще что счет будет 5:1 в нашу пользу. А тут видите, как получилось...

ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ

«Нашим не повезло»

А вот как восприняли поражение от финнов наши болельщики в Братиславе, нам рассказала Дарья Гамова, побывавшая на этом матче

- Так почему наши проиграли-то? Плохо болели? Мало болельщиков было?

- Наших болельщиков было, мне кажется, большинство. Вся Братислава в русских. Одеты разнообразно, как всегда. Кокошники, триколоры, медведи, ушанки, пилотки.… Конечно, все расстроились. Прям слез каких-то я не видела, но все грустные. Обсуждают, почему проиграли.

- И что говорят болельщики?

- Где не забили, что не доделали, финнам повезло. Удача была не на нашей стороне. Матч был очень интересный и напряженный с самого начала до самого конца. Постоянно то одна сборная атаковала, то другая. Команды были абсолютно равные.И непонятно было, кто сильнее. Видимо, реально не повезло... Весь матч вскакиваешь с кресла, практически не сидишь, потому что шайба летала то в одну сторону, то в другую, бесконечные атаки то в одну сторону, то в другую. Команда были настолько обе сильные, что было непонятно, кто ведет игру, а кто защищается. Обе атаковали в равной степени постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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