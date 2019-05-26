Американка со сломанной ногой провела в тропическом лесу более двух недель

Больше двух недель на острове Мауи на Гавайях велась спасательная операция. Искали 35-летнюю путешественницу, врача-физиотерапевта и тренера по йоги Аманду Эллер, передает CNN.

Женщина исчезла 8 мая во время туристического похода по острову. Семья и друзья Аманды организовали широкомасштабную поисковую операцию и даже пообщеали денежное вознаграждение тому, что найдет американку.

ЗАБЛУДИЛАСЬ ИЛИ ПОХИТИЛИ?

В начале мая Аманда отправилась вместе с группой туристов в поход по острову Мауи. На парковке возле входа в лесной заповедник Макавао она оставила свой автомобиль, а в нем — мобильный телефон. Во время похода американка подвернула ногу и отстала от остальных. Она решила, что в любом случае сможет нагнать группу, поэтому решила заняться медитацией и не заметила, как задремала. Когда Аманда очнулась, то поняла, что не понимает, где находится и как ей вернуться на парковку.

Как только Эллер перестала выходить на связь, ее родные и друзья организовали поисковые работы. Они все были уверены: Аманда заблудилась в лесу. Самое худшее, что могло произойти — американку похитили. Но в это верилось меньше всего.

В заповеднике Макавао развернулась спасательная операция.

НЕСЛОМЛЕННЫЙ БОЕЦ

17 дней Эллер блуждала по лесу. Питалась фруктами и ягодами и пила воду из источников.

- Все свелось к жизни и смерти. Мне нужно было выбрать что-то одно, - призналась после спасения Аманда. - Но смерть — слишком легкий путь для меня. Поэтому я решила выбрать жизнь, пусть этот выбор и означал для меня много страданий.

Американка старалась не впадать в уныние и все время себя подбадривала. Хотя у нее не было ботинок (их унесло течение, когда она оставила их сушиться на берегу), она получила сильный солнечный ожог. Но самое страшное — в первый день она не подвернула ногу, а сломала ее.

- Она боец, настоящий воин, - призналась мама Аманды Джулия Эллер, когда ее дочь доставили в больницу. - У меня были моменты отчаяния, когда мне казалось, что мы ее не сможем найти. Но я всем сердцем чувствовала, что Аманда жива. Я не сомневалась, что она справится и выживет.

На 15-й день трое поисковиков, облетавших заповедник на вертолете, заметили Эллер на дне глубокого оврага

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Несколько раз Аманда слышала, как над ней проносится поисковый вертолет. Женщина пыталась выбраться на открытую площадку, чтобы подать знак, но из-за поврежденной ноги быстро передвигаться не могла.

На 15-й день трое поисковиков, облетавших заповедник на вертолете, заметили Эллер на дне глубокого оврага. Она размахивала руками.

- Мы были вне себя от радости. Мы изо всех сил старались как можно скорее до нее добраться, - рассказал участник спасательной операции Крис Берквест.

Спасатели опустили в овраг специальную корзину, в которую смогла забраться Аманда, а затем доставили ее в больницу.

Эллер потеряла за 17 дней более 5 кг, но при этом была в удивительно хорошей форме, сообщили врачи.

- День, когда мы смогли отыскать Аманду, стал лучшим днем в моей жизни, - признался пилот вертолета Ксавье Кантеллопс.