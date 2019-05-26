2019-05-26T17:57:32+03:00
Спорт

"Я знаю, как растопить лед". Туктамышева поделилась жаркими фото из Японии

Чемпионка мира и Европы продолжает выступать в серии ледовых шоу в Азии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева в Японии.Елизавета Туктамышева в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева уже некоторое время находится в Японии. Там она в компании двух других звездных россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой и множества других именитых фигуристов принимает участие в серии ледовых шоу "Fantasia on Ice".

В своем личном Инстаграме в "сториз" Лиза успевает делиться шутками, различными приколами с "бекстейджа" шоу, которые не видны обычным зрителям во время ее выступлений.

В свою очередь, первый ее пост о выступлениях на шоу был как всегда позитивным и по-своему сумасшедшим:

liza_tuktikliza_tuktik
I know how to break the ice . . . Я знаю как растопить лёд. #fantasyonice2019 #foi2019 #tuktamysheva #lizatuktik
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- Я знаю как растопить лёд! - подписала пару ярких и жарких фотографий из Японии Туктамышева в своем "Инстаграме".

Фанаты любя ей сразу же ответили: "Хвастунишка!".

Напомним, что в прошедшем сезоне россиянка Елизавета Туктамышева вновь стала ярко выступать на уровне сборной России. Чемпионка мира и Европы 2015 года выиграла этап серии Гран-При в Канаде и была третьей в финале. Однако же затем из-за болезни пропустила чемпионат России и весь ее сезон пошел насмарку - пропущенный чемпионат Европы, и непопадание на чемпионат мира.

Зато точка в сезоне была поставлена ярко - Лиза выиграла "бронзу" на командном чемпионате мира в составе сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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