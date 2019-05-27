Перекинул через плечо за неудобный вопрос: СК проверит напавшего на журналиста главу района Хакасии

Региональный Следственный комитет проверит действия главы Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева, который прямо у себя в кабинете напал на журналиста телеканала "Россия 24" Ивана Литомина.

Репортер вместе с оператором зашел в кабинет чиновника за комментарием. Корреспондент готовил сюжет о последствиях событий четырехлетней давности. Сайт kp.ru писал о том, что в 2015 году лесные пожары в Хакасии уничтожили 38 сел и деревень, и многие люди буквально оказались на улице.

Журналист спросил у главы района, почему же погорельцы до сих пор живут в нечеловеческих условиях. Этот вопрос настолько взбудоражил Зайцева, что он схватил сотрудника телеканала за шкирку, а после с силой швырнул его на пол, осыпая ругательствами. При этом заместители мэра даже не пытались остановить своего начальника, вместо этого они начали закрывать объектив видеокамеры.

Глава Ширинского района Хакасии напал на журналиста.Сергей Зайцев набросился на Ивана Литомина и повалил на землю

"Мы начали проверку данного инцидента. Выясняем все обстоятельства", — сообщили РИА Новости в Следственном Комитете.

К слову, в "Единой России", членом которой является Зайцев, уже извинились перед журналистами за "безобразную сцену". Замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко заявил, что глава районе обязан отвечать даже на самые сложные и неприятные вопросы, поскольку это входит в его служебные обязанности.

"Я хотел бы сказать, что мне стыдно. Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев", - сказал замсек.

По его словам, в ближайшее время комиссия ЕР по этике примет решение на счет запятнавшего себя чиновника. При этом Союз журналистов России проведет собственную проверку и при необходимости окажет Литомину юридическую помощь.

"Полагаю, этот глава района недолго останется таковым. Собственно, может уже собирать вещи", - прокомментировал ситуацию сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter.