2019-05-27T11:26:29+03:00
Общество

Стартует молодежный конкурс «Вместе против коррупции!» при поддержке Аэрофлота

Работы будут приниматься с 1 июня по 1 октября 2019 года
Антон БАЛУЕВ
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Второй Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы организовала Генеральная прокуратура РФ. В этом году его география расширилась: к государствам-участникам Межгосударственного совета по противодействию коррупции присоединились страны- участницы БРИКС.

Конкурс поддержали общественные организации, региональные органы власти и компания Аэрофлот.

Цель конкурса — привлечь молодежь к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной рекламы для предотвращения коррупционных проявлений.

Участниками конкурса могут стать люди в возрасте от 14 до 35 лет. Им предстоит создать плакаты и видеоролики, в которых будут отражены государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизни общества.

Церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря.

Работы принимаются на сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 июня по 1 октября 2019 года в двух номинациях - социальный плакат и социальный видеоролик.

Правила проведения конкурса размещены на официальном сайте конкурса: http://www.anticorruption.life/rules/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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