Липецкий полумарафон: Бег за будущим?

Как ты сюда попал?

- Год, - человек в майке и шортах, со спортивными очками на лбу говорил уверенно. – Тебе нужен год. Иначе нечего соваться.

Бег это совсем не игрушки. Чтобы пробежать даже половину полумарафона (10 с половиной километров) нужно как минимум год готовиться, бегать почти каждый день, следить за пульсом, подобрать правильную обувь… И совершенно точно не рассчитывать на призовое место, а только на личный рекорд.

И все же, скорее всего, невинное желание побегать по утрам рано или поздно приведет вас на марафон. Почему? Попадание в эту секту начинается со случайного разговора в магазине, с неосторожного захода на форум «бегунов», с листания какого-нибудь модного инстаграма. А потом, вдруг, в вашем городе, или где-то недалеко объявят марафон, вы решите попробовать и… пиши пропало.

Куда бежим?

В сезон (с апреля по ноябрь) в России почти каждую неделю кто-нибудь куда-нибудь массово бежит. В Москве, в Питере, в Туле… Не в сезон, впрочем, тоже бегут – по льдам Байкала и Онежского озера. По торосам и снегам, под завывания ветра и под звон шнурков на кроссовках. Летом бегут по грязи с препятствиями (гонка героев) и по грязи без препятствий (просто гонка).

Каждый день в любом парке и на любой набережной России обязательно мелькнет хотя бы один человек в кроссовках. Никто не считал бегунов, это сложно. Но еще лет 10 десять назад ничего подобного не было.

В этом году к беговым городам присоединился Липецк – 26 мая тут прошел первый полумарафон. Дистанции в 3, 10.5 и 21 км. Участников больше 2000. Разброс мнений жителей от «нафига нам это нужно, весь город перекрыли», до «ничего себе, как круто».

В этом году к беговым городам присоединился Липецк – 26 мая тут прошел первый полумарафонФото: Павел САДКОВ

Как бежим?

Если вы решились стартовать - с вас потребуют медицинскую справку. К сожалению, некоторые марафоны заканчивались (и заканчиваются) несчастными случаями. Иногда участники даже умирали после прохождения дистанции. Виноват, конечно, не бег, и не марафон, а личное состояние здоровья, к которому многие относятся наплевательски. Несколько лет назад было принято решение допускать к стартам только при наличии медсправки. Но, как часто у нас бывает, цена этой справки принимающих решение не слишком интересовала. В итоге ее может дать практически любой врач. Справка, вместе со специальной распиской, снимает с организаторов ответственность за здоровье участника. А вот самими бегунам уверенности в том, что с ними все хорошо, не дает. Перед тем как решиться на большой забег совершенно точно нужно проверить здоровье и сердце и суставы. Но люди у нас зачастую легкомысленные и лишь профессионалы или серьезные любители заморачиваются по этому поводу. Зря, конечно… Интересно, что за Западе (а бег – это всемирное помешательство) от участников марафона (полумарафона или забега любую другую дистанцию) требуют медицинскую страховку. Предполагается, что вас просто не застрахуют, если вы не следите за своим здоровьем. А уж если вы предупреждены о рисках – ваши личное дело как поступать с этой информацией. У нас такая схема не работает, и хочется верить, что само требование справки должно вас насторожить, и подумать о более серьезной проверке здоровья.

Липецкий полумарафон – гордость местных властейФото: Павел САДКОВ

Кто бежит?

- Мы – комьюнити блогеров, - рассказывает Катя Борзунова, 25 тысяч подписчиков в инстаграм. – Мы объединились, так проще и со спонсорами работать, да друг с другом мы хорошо знакомы. Бегаем вместе.

Блогеры мотаются с марафона на марафон, рассказывают о соревнованиях и являются если не звездами, то уж точно узнаваемы в беговом мире.

- Да, конечно, нас многие узнают, - соглашается Катя, - на соревнованиях или говорят «я твой подписчик» или просто «я тебя где-то видел».

Все постоянные бегуны-марафонцы имеют свои блоги, и порой довольно раскрученные. На деньги от рекламы в этих блогах не проживешь, но ребят часто бесплатно приглашают на соревнования, им предлагают сотрудничество производители экипировки. За участие в соревнованиях, кстати, чаще всего берут деньги. В Липецке, например, стартовый пакет стоил 1600 рублей. Это номер на старте, фирменная футболка, медаль на финише (медаль получают все участники, а победителей награждают еще и отдельно).

- Участие обязательно должно быть платным, - уверены опытные организаторы марафонских забегов. – Это организует людей, заставляет серьезно относиться к заявке. А то будут записываться «для прикола», а сами не придут на старт.

Кроме блогеров есть целые группы людей из разных городов, которые познакомились, благодаря бегу, и теперь большими компаниями, с семьями приезжают побегать. В Липецке было много тамбовских, воронежских бегунов. Кто-то специально приехал из Москвы или Санкт-Петербурга. Марафоны – это форма туризма. Хороший повод посмотреть город.

- Обычно для бега освобождают самый центр города, так что можно бежать и заодно все рассмотреть, - рассказывает Александр Россихин, организатор забегов в Туле, и сам активный борец за беговое счастье человечества.

Марафоны – это форма туризма. Хороший повод посмотреть городФото: Павел САДКОВ

Ну и конечно, основная масса – это местные сторонники здорового образа жизни (далее ЗОЖ). Владимиру Ходорко, например, 71 год. Он мастер спорта СССР по бегу (1972 год). Участник множества марафонов и полумарафонов. Многократный победитель забегов в своей возрастной группе. Конечно, он тоже побежал. Правда не сумел договориться о льготном пакете и выступал вне конкурса. После финиша он был недоволен.

- Сплошная коммерция!

Но зато этого человека с пышной седой головой встречали аплодисментами на протяжении всей дистанции. Как выяснилось, в Липецке любителей предостаточно. Несколько молодых семей вышли на старт с колясками, откуда удивленно наблюдали за происходящим годовалые малыши.

Липецкий полумарафон – гордость местных властей. Сам врио губернатора Игорь Артамонов пробежал половину дистанции и отметил, что побил личный рекорд.

Ну-ка, все вместе!

- Нам гаишники давали пятюню! – восторгались опытные бегуны из Москвы. – Это же круто! Объединяет. В Москве такое невозможно, к сожалению.

Простота нравов липецких полицейских очень хорошо вписывалась в общую доброжелательную картину. Горожане активно записывались на соревнования, а поболеть за участников приходили целые семьи. Площадь Соборная-Ленина наполнилась задолго до основного старта, местные производители рекламировали свой товар и обстановку вполне можно было назвать фестивальной. Кстати, в Липецке двойные названия (частично официальные) встречаются часто. Самое забавное – Карла Маркса-Петра Великого, пожалуй.

Всеобщее хорошее настроение, судя по тучам над собором и однозначным прогнозам синоптиков, должен был испортить дождь с грозой. Но все обошлось – добежали сухими. Зато появление на сцене Дмитрия Губерниева, напоминало выступление рок-звезды. Люди забыли про многочисленные развлечения и побежали общаться с знаменитым телекомментатором. Разминку перед стартом провели звезды спорта во главе с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Замолодчиковой…

Потом старт и, конечно, ожидание финиша. Кто-то после трех километров казался выжатым по остатка, кто-то после 21-го бежал с улыбкой, отвечая на приветствия публики. На 21 километров решилось не так много участников, но среди них были и профессионалы, и люди весьма зрелого возраста... Главный титул – победителя полумарафона выиграл Николай Чавкин, выступавший на чемпионатах мира и Олимпиадах за сборную России по легкой атлетике. Правда, как профессионал, Чавкин выступал на более коротких дистанциях:

- Мы решили с супругой пробежать кросс у нее родине, отлично провели время! Ребята здорово боролись, замечательно выступили, пытались добомбить меня. Бойцы! И даже при моем опыте никого гандикапа у меня не было. Планировать бежать помедленнее, но пришлось ускориться!

Что это было?

Конечно, бег – это погоня за ЗОЖ. И это сверх идея – быть веселыми, здоровыми, не ленивыми. Участники, безусловно, где-то работают, чем-то занимаются. Но для всех бег – почти религия. Они никогда не будут слушать возражений о том, что есть куда менее опасные способы сохранить здоровье. И, скорее всего, этих людей с каждым годом будет все больше. Хотя бы потому, что занятия бегом как-то сразу ставят тебя по другую сторону от тех, кто не спортивен, не активен, печален и грустен. Страшновато смотреть на такое количество здоровых людей. Есть в этом что-то нездоровое… Но нельзя не призвать – сама идея захватывает, и противостоять ей очень сложно…