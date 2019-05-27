В Новой Москве приезжий с Кавказа пытался угнать машину у гендиректора нефтяной компании

В Новой Москве задержали 38-летнего мужчину, который пытался угнать с парковки дорогой внедорожник. Владелец обратился с заявлением в полицию вечером в субботу, 25 мая. «Ленд Ровер» стоял на парковке у торгового центра «Аутлет Внуково» (это в окрестностях поселка Московский). Жулик, как говорят, сумел вскрыть машину, залез в нее. Но уехать не успел.

- Подозреваемого задержали силами людей, которые были очевидцами этой попытки угона, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - А потом передали его сотрудникам полиции.

Сумму ущерба, который мог бы случиться, владелец оценил почти в 7,5 млн. рублей. Более 7,3 млн. стоит сам внедорожник (новый почти, 2016 года выпуска). Кроме того, в салоне лежало несколько дорогих вещей. Например, Ipad новой модели.

Как стало известно «КП», жертвой угонщика едва не стал генеральный директор компании «Севернефтьгазпром», 49-летний Владимир Дмитрук. На официальном сайте компании указывается, что в 1993 он закончил Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин». В 90-х начинал на газодобыче старшим мастером. В 2000-х получил второе образование, экономическое. Кандидат технических наук. Имеет 11 патентов на изобретения. Компанию «Севернефтьгазпром» (это «дочка» «Газпрома») Дмитрук возглавил в 2015 году.

По словам источника, задержанный - 38-летний уроженец Ингушетии.

Факт задержания несостоявшегося автомобильного вора подтверждают и в пресс-службе московской полиции:

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу автомобиля», - сообщили «Комсомольской Правде» в ГУ МВД по Москве.