Тройная чистота от умного робота

Робот-пылесос стал привычным, моющий пылесос – тоже появился давно, а вот актуальный микс из этих двух устройств стал доступен только этой весной. iLife, лидер в робототехнике для домашних пылесосов, представил модель A9s, которая наводит порядок в доме с последовательным применением трех технологий очистки.

Первая технология, которой пользуется новинка-автомат для уборки – замена старому доброму венику. Боковые щетки сгребают мусор на пути робота, после чего роликовая щетка A9s автоматически отправляет собранное в контейнер. Вторая – традиционный пылесос, который собирает пыль и мелкий мусор. Высокая мощность всасывания позволяет эффективно вытягивать пыль даже их мелких щелей в полу. Для применения третьей технологии нужно будет заменить контейнер для мусора на бак для воды. Тогда робот из «дворника с метлой и пылесосом» превращается в «уборщицу со шваброй», аккуратно выполняя влажную уборку в помещениях, которые им уже подметены и пропылесосены. «Кибер-швабра» сделана вибрирующей, что существенно повышает качество влажной уборки.

Заметим, что iLifeA9s рассчитан на уборку квартир большой площади – для этого у него хватит как емкости баков, так и заряда аккумулятора. Но еще важнее, что правильно ориентироваться в помещении сложной конфигурации – конечно, для работа сложной – ему помогает продвинутый искусственный интеллект и набор модерновых сенсоров, включая встроенную панорамную камеру. Система компьютерного зрения, встроенная в A9s, с высокой точностью сканирует пространства в комнатах, после чего грамотно планирует маршруты для перемещений, чтобы избежать как «пробелов» в уборке, так и случайных двойных проходов. Производитель настолько гордится своими smart-разработками, то навигационная система и алгоритм, планирующий маршрут, получили собственные названия: PanoView и CV-SLAM. Разумеется, при необходимости робот может сам найти свою зарядную станцию и автоматически пристыковаться к ней для перезарядки батарей.

Как любое современное smart-устройство, A9s способен устанавливать связь со смартфоном – установив на гаджет приложение, можно посмотреть на карту, созданную навигационной системой робота-пылесоса, а также внести в нее коррективы, указав «запретные зоны» для устройства. Есть и другой вариант: границы «запретных зон» можно обозначить в реальном мире – устройство поддерживает технологию Electrowall, так что оптимизировать работу пылесоса смогут и те, кто со смартфоном, образно говоря, общается «на Вы». Однако, со смартфоном лучше все же разобраться, так как через приложением можно сделать много больше, чем редактирование карты, а именно переключать режимы работы пылесоса, контролировать состояние расходных материалов и т.д.

«Вкалывают роботы – счастлив человек», – теперь строка из старой доброй песни становятся реальностью для россиян. Важно, что A9s доступен для живущих в нашей стране как по причине приятной цены, так возможности простого заказа в официальном магазине компании на «Алиэкспресс» (с бесплатной доставкой по всей стране!), а с начала лета – еще и на Tmall. Это хороший подарок для любого дома, позволяющий ежедневно поддерживать чистоту на должном уровне и с минимальными усилиями.