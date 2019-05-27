В супермаркетах и на рынках Москвы рыбу и морепродукты продают со скидкой

До 2 июня во многих столичных магазинах можно купить рыбу и морепродукты дешевле. Акция действует по случаю фестиваля «Рыбная неделя», который стартовал в последние весенние выходные.

- В этом году в гастрономическом празднике участвуют 1386 сетевых и 486 несетевых магазинов, а также 22 московских рынка, - сообщили в пресс-службе оргкомитета городских уличных фестивалей «Московские сезоны». - Посетителям предлагают расширенный ассортимент рыбы и морепродуктов, специальные скидки от 5 до 50 процентов и дегустации.

В списке участников рыбной недели - 15 торговых сетей («Ашан»,«Атак», «Билла», «Перекресток», «Лента», «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «Верный», «Евроспар», «Магнит», «Магнолия», «Метро», «Карусель», «Алые паруса», «Зельгрос» и «Глобус»). В дни фестиваля все они дают скидки на рыбные товары не менее 10%.

МУКСУН НА ТРЕТЬ ДЕШЕВЛЕ И ДЕГУСТАЦИЯ КОПЧЕНОСТЕЙ

В магазинах сети «Магнит» - скидка на рыбу и морепродукты от 12 до 50%. К примеру, отборные варено-мороженые креветки, крабовые палочки и коктейль из морепродуктов в масле можно купить на треть дешевле обычного. Крем-фиш из кальмаров с креветками и мидии в рассоле - со скидкой 40%, а набор из вяленой корюшки, щуки и леща - дешевле в два раза.

В магазинах «Карусель» скидки действуют на 60 рыбных товаров. Например, тихоокеанскую сельдь, муксун и скумбрию горячего копчения, улиток в соусах отдают на четверть дешевле обычного, охлажденного толстолобика и карася, а также копченую скумбрию - на 30% дешевле.

В сети «Билла» в двух магазинах на ул. Декабристов, 15 и ул. Фестивальная, 8 можно взять дорадо по специальной цене - 399 рублей за кило.

В магазинах «Магнолия» скидки от 15 до 25%, в супермаркетах «Перекресток» - 15-20%. А в сети «Зельгрос» не только цены упали на 15 - 30%, но еще и проходит дегустация пресервов и копченой рыбы.

Дегустации также устроят и в магазинах «ВкусВилл» (Малый Палашевский переулок, д. 6; ул. Земляной вал, д. 25; ул. Новопетровская, д. 3; ул. Тверская, д. 9; ул. Верхняя Радищевская, 22). Еще и в сети гипермаркетов «Глобус» в будни с 15.00 до 17.00, а в выходные - с 13.00 до 15.00 можно попробовать горбушу и терпуг.

ДОРОГОМИЛОВСКИЙ РЫНОК УСТРОИТ ДЕНЬ КАРАСЯ

Специализированные рынки «Северный» (ул. Летчика Бабушкина, вл. 30, стр. 1) и «Коптевский» (ул. Коптевская, вл. 24) дают скидку в 10% на все рыбные товары и морпродукты.

На «Велозаводском» рынке (ул. Велозаводская, вл. 13) скидка на всю рыбную продукцию 20%, а также дегустации.

На Дорогомиловском рынке (ул. Можайский вал, вл. 10) во вторник, 28 мая, проведут День карася со скидкой 20% на эту рыбу.

На Даниловском (ул. Мытная, вл. 74) и Люблинском рынках (ул. Люблинская, вл. 10-12) во вторник, 28 мая, - скидки в 5 - 7% на хек и пикшу.

Кунцевский рынок (ул. Маршала Неделина, вл. 19) дает завтра, 28 мая, скидку в 20% на осетрину и форель.