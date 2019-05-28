2019-05-27T18:33:48+03:00
Общество

Врач - снова самая востребованная профессия

Ситуацию с кадрами в российской медицине обсуждали на итоговой коллегии Министерства здравоохранения
Татьяна РУСИНОВА
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В 2018 году на первый курс медицинских вузов было зачислено более 60 тысяч студентов.В 2018 году на первый курс медицинских вузов было зачислено более 60 тысяч студентов.
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О чем бы ни заходила речь на итоговой коллегии Минздрава - всякий раз упоминался кадровый вопрос. И это понятно, ведь отрасль сейчас одновременно решает две важнейшие кадровые задачи. Одна из них - восполнение недостатка специалистов как в целом по системе, так и в отдельных специальностях и на конкретных территориях. Другая задача - обеспечение непрерывного роста квалификации всего врачебного корпуса, чтобы не отставать от быстрорастущего уровня современной медицины.

- Во все времена и исторические периоды «кадры решают все», - сказала в своем выступлении на коллегии глава Минздрава Вероника Скворцова. - Никакие новейшие технологии и оборудование не принесут пользы в отсутствие грамотного и неравнодушного специалиста.

САМАЯ НУЖНАЯ ЛЮДЯМ

Дефицит медицинских кадров пришел к нам еще из советского времени. В 90-е годы он резко обострился из-за оттока профессионалов и переориентации молодежи на «коммерческие» профессии. Возникли сильные перекосы и по отдельным медицинским специальностям: стоматологов в стране и сейчас большой переизбыток, а фтизиатров, психиатров, реаниматологов - не хватает. Наибольший урон в кадрах понесла сельская медицина - та, что оказалась дальше всех от бирж и банков.

Выправить ситуацию можно было только глубокими системными мерами. Прежде всего, был организован учет потребности регионов и отдельных населённых пунктов в медицинских специалистах. В медицинских вузах была внедрена система контрактно-целевой подготовки. Регионы получают целевые квоты по их потребности в конкретных специалистах, а студенты-целевики обучаются за счет средств федерального и регионального бюджетов. Система показала свою эффективность, и доля «целевиков» в медвузах стала быстро увеличиваться. Сейчас она составляет в среднем 50%, а по программам ординатуры - более 60%.

За четыре года численность врачей в государственной системе здравоохранения увеличилась более чем на 6 тысяч человек и составила почти 549 тысяч медиков. При этом «дефицитных» онкологов стало больше на 19%, врачей общей практики - на 18,3%.

Уже пять лет работает федеральная программа «Земский доктор». По ней оказывается господдержка молодым врачам, решившим работать на селе. Программа постоянно расширяется. Сегодня она касается и городов с населением до 50 тыс. человек, распространяется на всех врачей без возрастных ограничений и дополняется программой «Земский фельдшер».

Всего в программе приняли участие 34,3 тысячи человек. Только в прошлом году к ней присоединились 5,3 тысячи врачей и фельдшеров. В результате в последние годы удается не только восполнять уход из профессии старшего поколения, но и постепенно увеличивать число врачей, работающих на селе: с 2014 года их стало больше на 2 тысячи или на 3,8%.

САМАЯ ЖЕЛАННАЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Большие перемены происходят и в профессиональном медобразовании. В вузах внедрены новые государственные образовательные стандарты третьего поколения: более практически ориентированные, более приспособленные к восприятию новых медицинских технологий. Разворачивается новая система допуска к профессиональной деятельности - аккредитация. Она основана на оценке качества подготовки специалистов независимыми экспертами по единым федеральным оценочным критериям. Запущена система непрерывного медицинского образования.

Работа в здравоохранении снова стала престижной. По данным ВЦИОМ, 68% россиян считают профессию врача наиболее предпочтительной для своих детей. В 2018 году на первый курс медицинских вузов было зачислено более 60 тысяч студентов, что на 5,7% больше, чем в предыдущем году, причем с одним из наиболее высоких баллов ЕГЭ. Молодые, талантливые и неравнодушные сегодня снова выбирают медицину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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