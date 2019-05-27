Патриарх Кирилл - "КП" о строительстве "трех храмов в сутки": Иррациональная и агрессивная реакция - это дело темное!

Перед отлетом в Москву Патриарх Кирилл подвел итоги своего визита в Страсбург, где он освятил первый русский храм и встретился с руководством Совета Европы.

- В России строим по три храма в сутки. Не потому, что денег много и не знаем, куда их потратить. Народ, прошедший через годы атеизма, умом и сердцем понял, что без Бога ничего не получится. Все силы великой державы были брошены на то, чтобы построить счастливое общество без Бога, и не получилось, - сказал он в воскресенье, вызвав большой резонанс.

И вот теперь пояснил, отвечая на вопрос "КП" о поднявшейся критике:

- Примерно за 9-10 лет построено 9000 храмов, получается в среднем по три в сутки. Строительство храмов не является осуществлением чьего-то замысла, кого-то, кто где-то там во власти. Храмы вообще по приказу построить невозможно. Храмы строятся людьми для людей в ответ на их желание. И практически во всех случаях, за исключением политико-экзотических, народ это горячо поддерживает. И покуда будет потребность иметь храм в том числе в шаговой доступности, вот и будут строиться Божьи храмы. Храм никому не мешает. Если мы встречаемся с иррациональной, агрессивной реакцией, то здесь дело темное. Если рациональные факторы отсутствуют, а есть иррациональное противление и злоба, то кто же может иметь злобу против того, чтобы был воздвигнут жертвенник в храме, посвященном Господу Спасителю нашему? Противник Спасителя. К сожалению, есть люди, которые сознательно и несознательно ассистируют этому противнику, в том числе и в борьбе с храмами. Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей церкви, - заключил Святейший.

Страсбург.

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