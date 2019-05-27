Наряды первых леди Украины: От вышиванок - к образу бизнесвумен

Образ Елены Зеленской на инаугурации вдохновил всю Украину. Ее наряд называли шикарным, элегантным и даже духоподъемным...

Семь церемоний, шесть президентов. Именно столько их было за все время независимости Украины после распада СССР. Но традиция приводить свои вторые половинки на главное торжество появилась не с самого начала. И первый президент Украины Леонид Кравчук, и следующий президент Леонид Кучма являлись на церемонию в одиночестве.

И только потом на инаугурации стали присутствовать жены народных избранников.

Прокомментировать наряды первых леди разных лет мы попросили имидж-эксперта, ведущего преподавателя Института репутационных технологий «Арт&Имидж» Ирину Дмитриеву.

Екатерина Ющенко: почти мушкетер

2005 год. В тот день Екатерина (Кэтрин-Клэр, как записали ее в американском госпитале в Чикаго, где она родилась. Хотя родители хотели назвать ее Екатерина-Клава) явилась народу в белом шерстяном костюме, отороченном мехом. На пиджаке - вышивка в украинском стиле. Вечером на праздничном торжестве на ней было длинное бархатное платье красного цвета (на фото).

Екатерина Ющенко зачастую появлялась на публике в красном. Фото: Дмитрий АЗАРОВ/Коммерсантъ

Екатерина Ющенко часто мелькала на публике и запомнилась как раз своей любовью к вышиванкам и крупным бусам. Зачастую появлялась на публике в красном.

До того как стать первой леди, была учредителем благотворительных фондов, написала книгу о голодоморе 1932 - 1933 годов. И в период правления мужа не снижала темпов. Как говорили о ней соратники Ющенко: «Женщина уникальная в своем роде. У нее не отнять ее сильных качеств: воли, умения вникнуть, всеядности. В силу этих качеств она принимала живейшее участие почти в каждом решении Ющенко».

Комментарий стилиста:

- Вечерний ее образ ассоциируется с темой женщины-воительницы. Красный - цвет крови и лидерства, страха, огня, скорости и любовного пыла. Не лучший выбор. Ситуация усугубляется верхней горизонтальной деталью: ее можно истолковать как перевязь. Такую широкую ленту носили мужчины в эпоху барокко и рококо. Такие были у смелых мушкетеров в любимом всеми фильме. Золотистая брошь по форме напоминает щит. В целом выбор длины, ткани (бархат), деталировки (много горизонтальных линий), цвета обуви (не составляет цветовую вертикаль, так как не поддерживает цвет платья) играют против Катерины - визуально полнят и утяжеляют фигуру.

Людмила Янукович: сельская учительница на выпускном

2010 год. Это было одно из немногих появлений супруги четвертого президента Украины на людях. Для выхода она выбрала черный сарафан с белой блузкой с жабо. Многие ее сравнивали тогда с сельской учительницей на выпускном. Людмила отличалась крайней непубличностью, не давала интервью, не сопровождала супруга в деловых поездках и на официальных встречах. Работала она в проектном бюро при металлургическом заводе. После победы супруга на выборах не уехала из родного Донецка. А ее муж заявил журналистам, что его жена не хочет менять привычный образ жизни...

Это было одно из немногих появлений супруги четвертого президента Украины на людях. Для выхода она выбрала черный сарафан с белой блузкой с жабо. Фото: rueconomics.ru

Комментарий стилиста:

- Это заблуждение, что сочетание черного и белого идет всем женщинам. Особенно, когда черно-белое - ворох сборок и воланов, спорящих с чертами лица своей хозяйки и прической. Отдельное внимание форме - слишком много, слишком мягко, слишком бесхарактерно. Все вместе выглядит удручающе и неуместно.

Марина Порошенко: восточная красавица

2014 год. Для инаугурации супруга Марина подготовила два образа. Дневной - шелковое платье лавандового цвета и пальто в тон, все украинского дизайнера Виктории Гресь. А на вечерний прием явилась в длинном платье от Лилии Пустовит.

Марина Порошенко в длинном платье от Лилии Пустовит. Фото: Пресс-служба президента Украины, globallookpress.com

Родом Марина из Липецка. Переехала на Украину в детстве, когда ее отца назначили заместителем министра здравоохранения УССР. Врач-кардиолог по образованию. Но работала мало, все свое время посвятив детям, которых у четы Порошенко четверо - двое сыновей и две дочки-близняшки. Марина старше супруга на 4 года, но этого никогда не скажешь, выглядит она прекрасно.

Правда, ее наряд на открытии «Евровидения» в Киеве вызвал волну критики. Марина Порошенко появилась на сцене в длинном жовто-блакитном платье и бусах. Неуверенно говорила по-английски. В прессе ее назвали «колхозницей».

Комментарий стилиста:

- У Порошенко вечерний образ слишком демократичен. Обращает внимание качество обработки голубой части платья по низу подола - ощущение, что шов сборит, - неподобающая для такого мероприятия мелочь. Платье навевает мысли о восточных красавицах - это происходит за счет формы верхней юбки. Глаз скользит по асимметричным разрезам, а в голове мысль: «Вот сейчас начнутся шаровары».

Елена Зеленская: как же тебе повезло, моей невесте!

2019 год. Наряд вновь испеченной первой леди Елены Зеленской произвел настоящий фурор. Украинские журналисты тут же сравнили Елену с иконой стиля среди президентских жен - Меланией Трамп. А сама госпожа Зеленская так вдохновилась, что завела себе и наряду Инстаграм, в котором опубликовала сразу несколько фотографий с инаугурации.

Наряд вновь испеченной первой леди Елены Зеленской произвел настоящий фурор. Украинские журналисты тут же сравнили Елену с иконой стиля среди президентских жен - Меланией Трамп.Фото: REUTERS

Костюм у нее непростой. Его готовил известный украинский модельер Артем Климчук. Дизайнер потом рассказывал в интервью, что подготовкой наряда первой леди занимались семь мастеров. И понадобилось им 184 часа. Сережки из желтого золота тоже были выполнены по спецзаказу украинскими ювелирами.

Елена из одной школы с Владимиром Зеленским. Познакомились они сразу после окончания учебного заведения и больше не расставались. По образованию Елена архитектор. Но по специальности практически не работала, помогала мужу с его юмористическим шоу, писала сценарии, участвовала в съемках и всегда была рядом.

Жакет украшен вышивкой, в которой можно разглядеть ангела. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Комментарий стилиста:

- В целом самое благоприятное впечатление производит именно Зеленская. Ее образ выглядит продуманным, целостным, сдержанным и элегантным. Интересно, что символизм выбранной одежды неоднозначен. Перед нами пара, состоящая из жакета и юбки, формой и внутренними линиями отсылающая к теме делового костюма, возникшего в 1970-х годах и в 1980-х доросшего до power dressing (стиль бизнес-леди. - Ред.). Костюм такого рода - символ уверенности и власти. Эти эмоции смягчает выбранный цвет слоновой кости, изысканный и утонченный. Как все оттенки бежевого, он обладает способностью располагать к себе. Эту ноту поддерживает имитация накидки, отправляя нас в 1950-е, эпоху Кристиана Диора. Образы того времени являются символом женственности.

О вышивке: сообщается, что украинские специалисты «использовали традиционные артизанальные техники, а также адаптировали флористические и анималистические мотивы с ковров Сумской и Полтавской областей начала XIX века».

И напоследок: только мне кажется, что фото Елены в новом аккаунте Инстаграма больше напоминают свадьбу, а не важнейшее политическое событие в жизни целого народа?

Чтобы брючный костюмчик сидел…

Во время предвыборной гонки Елену Зеленскую чаще всего видели в брючных костюмах. Например, в таком вот голубом она появилась в день второго тура выборов на избирательном участке.

Во время предвыборной гонки Елену Зеленскую чаще всего видели в брючных костюмах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Брючный костюм - тренд сезона, - объясняет стилист Ирина Дмитриева. - Но образ выглядят не остромодно, а довольно демократично: жакет дополнен простым трикотажным топом из повседневного стиля casual. Прохладный тон слегка диссонирует с оттенком волос Елены, но в общем и целом это эмоция сдержанности, обновления, тихого ожидания - как в природе, когда тает снег, пробивается солнце и все замирает в ожидании буйства летних красок.