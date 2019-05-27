2019-05-27T17:18:56+03:00
Экономика

Представители регионов России договорились об обмене лучшими практиками

Фонд Росконгресс начинает работу по организации постоянно действующей Экспертной группы
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото фонда Росконгресс.Фото фонда Росконгресс.
Изменить размер текста:

Участники группы - главы представительств субъектов Российской Федерации. Заседания группы будут посвящены основным вопросам федеральной и региональной повестки, обсуждению реальных «историй успеха», тиражированию успешных практик в рамках реализации национальных проектов.

Первая встреча группы состоялась в Москве на тему «Развитие регионального экспорта: лучшие практики».

«На базе Фонда Росконгресс сложилась эффективная площадка для свободного и неформального общения представителей регионов. Задачей подобных экспертных дискуссий является помощь субъектам Российской Федерации в обмене опытом и демонстрации найденных уникальных решений. Встречи такого формата обеспечат региональным властям наличие выбора из множества инструментов для решения задач в выбранной отрасли, причем это будут опробованные, работающие практики. Подобная система позволит быстро применять и при необходимости варьировать инструменты поддержки под задачи конкретного региона», – сказал советник президента России Антон Кобяков.

Модератор встречи, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич, представил лучшие практики по развитию экспорта из российских регионов. В частности, опыт Татарстана, который заключается в открытии полноценных функциональных представительств за рубежом, что позволяет широко рассказывать о возможностях региона для потенциальных инвесторов на местах. Ярославская область применяет целый набор инструментов поддержки, таких как распространение каталогов региональных экспортеров, деление экспортеров на группы и дифференциация поддержки, консультации экспортеров в рамках деловых мероприятий, создание сообществ на базе социальных сетей. В Омской области запущена услуга подбора аналитики для региональных компаний и поиска потенциальных иностранных покупателей. Удмуртия активно вкладывается в акселерацию экспортеров и поддерживает наставничество среди предпринимателей. Популярными региональными практиками в ряде субъектов РФ являются также регулярные встречи с разбором кейсов экспортеров, программы обучения и подготовки кадров, система «одного окна» для предпринимателей.

«Мы организовали встречу руководителей представительств российских регионов для того, чтобы дать им возможность поделиться лучшими идеями и практиками. Мы создаем профессиональное сообщество, которое, уверен, сможет очень многое дать его участникам. Это прежде всего возможность узнать, как те или иные вопросы решаются в разных регионах нашей страны, помочь своим коллегам и взять для своего региона самое лучшее, наладить эффективные контакты с коллегами со всей страны и послушать экспертов, бизнесменов, представителей власти», – добавил председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Перед участниками выступил представитель компании eBay в России Роман Пустовалов, который рассказал о мерах поддержки экспорта из российских регионов. Директор по развитию электронной торговли Российского экспортного центра Алексей Мурзенок поделился практическим опытом российских компаний по выходу на европейские и азиатские рынки и рассказал о мерах поддержки, которые РЭЦ оказывает экспортерам. Торговый представитель РФ в Германии Андрей Соболев рассказал о форматах совместной работы торгпредства и бизнеса, а также о том, какие ошибки часто совершают компании и как их избежать.

По итогам экспертной дискуссии на тему «Развития регионального экспорта» Фонд Росконгресс подготовит аналитические материалы, которые будут направлены всем руководителям федеральных органов исполнительной власти, главам регионов и другим заинтересованным организациям.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Российских туристов предупредили о проверках мессенджеров на китайской границе
Верховный суд Украины отклонил иск к Зеленскому, который был подан из-за роспуска Рады
В Сеть слили фрагмент фильма «Рэмбо-5» с Каннского фестиваля
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабинету министров
В Липецкой области многодетные семьи получат финансовую поддержку на строительство жилья
Бывший президент Афганистана и талибы* обсудят в Москве урегулирование ситуации в республике
Посольство США предупредило своих граждан о росте преступности на Украине
Эксперт оценил новый закон об агрегаторах такси
Гражданским пилотам могут вернуть аналог военных кафедр
Мосгорсуд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины
Посол Германии в РФ заявил, что покидает свой пост, оставаясь другом России
Производители стеклотары поддержали идею со сдачей стеклотары в магазины
В немецком городе Галле закрыли центральный вокзал из-за бомбы времен Второй мировой войны
Официальный курс евро снизился на 13,23 копейки
Депутат Госдумы сообщил о жалобах на коллекторов, которые пугают должников гробами
Медведев подписал постановление правительства об отмене внутрисетевого роуминга
В Бразилии во время тюремного бунта погибли 15 человек
Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%
В одну из польских школ ворвался вооруженный юноша
Российский фрегат протаранил Merсedes в порту Гамбурга