Представители регионов России договорились об обмене лучшими практиками

Участники группы - главы представительств субъектов Российской Федерации. Заседания группы будут посвящены основным вопросам федеральной и региональной повестки, обсуждению реальных «историй успеха», тиражированию успешных практик в рамках реализации национальных проектов.

Первая встреча группы состоялась в Москве на тему «Развитие регионального экспорта: лучшие практики».

«На базе Фонда Росконгресс сложилась эффективная площадка для свободного и неформального общения представителей регионов. Задачей подобных экспертных дискуссий является помощь субъектам Российской Федерации в обмене опытом и демонстрации найденных уникальных решений. Встречи такого формата обеспечат региональным властям наличие выбора из множества инструментов для решения задач в выбранной отрасли, причем это будут опробованные, работающие практики. Подобная система позволит быстро применять и при необходимости варьировать инструменты поддержки под задачи конкретного региона», – сказал советник президента России Антон Кобяков.

Модератор встречи, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич, представил лучшие практики по развитию экспорта из российских регионов. В частности, опыт Татарстана, который заключается в открытии полноценных функциональных представительств за рубежом, что позволяет широко рассказывать о возможностях региона для потенциальных инвесторов на местах. Ярославская область применяет целый набор инструментов поддержки, таких как распространение каталогов региональных экспортеров, деление экспортеров на группы и дифференциация поддержки, консультации экспортеров в рамках деловых мероприятий, создание сообществ на базе социальных сетей. В Омской области запущена услуга подбора аналитики для региональных компаний и поиска потенциальных иностранных покупателей. Удмуртия активно вкладывается в акселерацию экспортеров и поддерживает наставничество среди предпринимателей. Популярными региональными практиками в ряде субъектов РФ являются также регулярные встречи с разбором кейсов экспортеров, программы обучения и подготовки кадров, система «одного окна» для предпринимателей.

«Мы организовали встречу руководителей представительств российских регионов для того, чтобы дать им возможность поделиться лучшими идеями и практиками. Мы создаем профессиональное сообщество, которое, уверен, сможет очень многое дать его участникам. Это прежде всего возможность узнать, как те или иные вопросы решаются в разных регионах нашей страны, помочь своим коллегам и взять для своего региона самое лучшее, наладить эффективные контакты с коллегами со всей страны и послушать экспертов, бизнесменов, представителей власти», – добавил председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Перед участниками выступил представитель компании eBay в России Роман Пустовалов, который рассказал о мерах поддержки экспорта из российских регионов. Директор по развитию электронной торговли Российского экспортного центра Алексей Мурзенок поделился практическим опытом российских компаний по выходу на европейские и азиатские рынки и рассказал о мерах поддержки, которые РЭЦ оказывает экспортерам. Торговый представитель РФ в Германии Андрей Соболев рассказал о форматах совместной работы торгпредства и бизнеса, а также о том, какие ошибки часто совершают компании и как их избежать.

По итогам экспертной дискуссии на тему «Развития регионального экспорта» Фонд Росконгресс подготовит аналитические материалы, которые будут направлены всем руководителям федеральных органов исполнительной власти, главам регионов и другим заинтересованным организациям.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.