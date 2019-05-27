Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко.

Вернувшийся сразу после победы Зеленского на родину олигарх Игорь Коломойский развел бурную общественную деятельность, раздавая интервью как национальным, так и иностранным журналистам. В своем неповторимом стиле озвучивая революционные идеи по вытаскиванию Украины с экономического дна. В комментарии Financial Times он предложил лечить страну шоковой терапией, объявив дефолт по внешним долгам. И таким образом поставить Международный валютный фонд перед простым фактом - возвращать деньги Киев не намерен. Пока.

- Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ, - напомнил Коломойский, приведя также в пример Аргентину, которой реструктуризовали долги после дефолта.

А США и ЕС, по мнению олигарха, должны и вовсе списать Украине все задолженности только за то, что та стоит на острие борьбы с Россией: «Это ваша игра, ваша геополитика, - обратился он к Западу. - Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина — это только предлог».

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, комментируя предложение Игоря Коломойского, согласился, что сотрудничество с МВФ убило национальную экономику, посадив Украину в глубокую долговую яму. Однако, идею дефолта он не разделяет.

- Я думаю, что доллар будет по 200 гривен, будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься, - нарисовал он перспективы объявления дефолта.

Примечательно, что разговоры эти ведутся на фоне приезда в Киев миссии МВФ, которая должна оценить готовность страны к очередному траншу.

- В идее дефолта ничего нового нет. Более того, он был допущен, к примеру, в 2015 году в результате реструктуризации обязательств правительства по ценным бумагам. Тогда он был оформлен соглашением о частичном списании долгов на три миллиарда, - прокомментировал «КП» экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. - Но главное, о чем сказал Коломойский, - это долг Запада перед Украиной, которая на данном этапе геополитической войны Запада с Россией обеспечила победу первому. Ведь Москва из друга и союзника получила врага. И Запад эти услуги не профинансировал. Кредиты предоставляются под очень высокие проценты, при этом Украина понесла огромные потери - от разрушения промышленной кооперации с Россией, утраты восточных рынков, в том числе в странах СНГ. А это десятки, если не сотни миллиардов долларов. И никто эти потери не компенсировал, хотя обещали много. И тут Коломойский отражает мнение огромного числа украинцев.

Виктор Суслов занимал пост министра экономики Украины в 1997-1998 гг.Фото: YouTube

- Та же история и с ассоциацией с ЕС...

- Да, нас фактически обманули. Европа ввела квоты по всем статьям украинского экспорта, сложную промышленную продукцию к себе не пускают. Нам обещали западный достаток, но недавно в МВФ Украина была признана беднейшей страной Старого Света, уровень жизни упал, деиндустриализация, остановка предприятий. И никто платить не хочет за это.

- Киев сегодня в состоянии не допустить дефолта?

- Пока да. Есть $20,4 млрд валютных резервов (правда в денежной форме - порядка $3,3 млрд), но напряженность нарастает. В этом году порядка $6 млрд нужно заплатить по госдолгам. При этом от МВФ Украина может получить 3,9 миллиарда долларов, если получит весь объем действующей кредитной программы. И новые кредиты используются для погашения старых. Но проблема не в объемах, они, по мировым оценкам, не такие уж и большие. Важно, что любые заимствования Украине предоставляют под необычайно высокие проценты. И обслуживать их в сложившихся условиях очень сложно.

- Много сегодня у Украины долгов?

- На начало года долг правительства и Нацбанка - 48 миллиардов долларов. И у нас нет заметного притока иностранных инвестиций. Страна может долго еще жить, перекредитовываясь, учитывая, что это процесс политический. Если, конечно, Украина и дальше будет идти в русле западных интересов. Поэтому и Зеленский по многим вопросам никак не может определиться. Сначала он говорил, что готов к переговорам с Россией, после наездов с Запада - отказывается. Даст МВФ кредит или нет, дадут США очередные гарантии или не дадут, будут покупать украинские ценные бумаги или не будут... Это серьезное внешнее давление или, как у нас любят говорить, внешнее управление, будет постоянно давить. И с учетом этих особенностей сказанное Коломойским стоит обсуждать. Но при всем желании Зеленского, ему будет очень сложно выскочить из колеи, проложенной еще Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711296" frameborder="0"></iframe> Экс-министр Украины Виктор Суслов: Зеленскому будет сложно выскочить из колеи Порошенко.

Между тем, руководитель партии президента «Слуга народа» и советник Зеленского Дмитрий Разумков идею дефолта не оценил: «Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти».

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