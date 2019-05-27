На каком языке говорила Снежная Королева?

Народ из сказки

Лапландия больше известна, скорее, как сказочная страна, куда в сказке Андерсена путешествовала Герда, чтобы освободить Кая из плена Снежной Королевы. Однако Лапландия существует на самом деле, а ее народ – саамы – очень дорожат самобытностью своей культуры. Можно предположить, что герой сказки, оказавшись в ледяном плену, собирал слово «вечность» из букв саамского алфавита.

«Альманах саамской литературы» - уникальное многоязычное издание, призванное представить саамскую литературу и расширить круг читателей.

Саамы – малочисленный народ, рассеянный по территории четырех государств – Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Количество саамов во всем мире не превышает 80 тысяч человек. Лапландия никогда не была единым государственным образованием. Тем не менее, народ саами стремится к единому культурному пространству.

Девять языков и три алфавита

Так сложилось исторически, что, несмотря на всю малочисленность, саамы разговаривают на десяти различных диалектах, причем различия между их западными и восточными группами настолько велики, что, например, саами норвежскому будет весьма непросто понять российского. Финские языковеды даже считают диалекты отдельными языками. Только в России, где проживает чуть меньше двух тысяч саамов, ученые говорят о существовании четырех диалектов. Правда, подавляющее большинство российских представителей этого народа говорят на одном - кильдинском саамском. А для письменной речи существует целых три варианта алфавита. И до сих пор внутри саамского сообщества идут споры о том, какой из них правильный.

Фото: пресс-служба проекта "Саамский альманах"

«Альманах саамской литературы», созданный при поддержке фонда «Живая классика» и компании «Норникель», призван, помимо прочего, показать то состояние языка, в котором он находится в настоящее время, а также показать на основании авторских текстов, какие этапы на пути развития им пройдены. Поэтому Альманах многоязычен, и это – его главная особенность, делающая издание уникальным.

Вписались в мировой процесс

- Основа альманаха - произведения 26 российских представителей народа саами. Но, поскольку составители издания ставили перед собой цель максимально полно представить саамскую литературу, к участию в проекте пригласили литераторов северного народа и из других стран. Откликнулись четверо авторов из Норвегии и Финляндии.Каждый автор произведения предоставлял нам тексты на саамском языке на том варианте алфавита, который для него является наиболее приемлемым, - говорит куратор проекта, один из авторов-составителей «Альманаха саамской литературы» Дарья Балакина.

- Эта книга – явление. В ней впервые представлена саамская письменность в том виде, в котором она существует на сегодняшний день. Саамскую литературу ведь практически не знают ни у нас в стране, ни в мире. В лучшем случае известны одно-два имени. А она (саамская литература) есть. И вписать ее в мировой литературный процесс помогут представленные в книге переводы, - считает доцент кафедры русского языка и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктория Бакула. – Особую благодарность хочется выразить составителю альманаха и создательнице музея саамской письменности Надежде Большаковой – во многом благодаря ей эта книга состоялась.

Фото: пресс-служба проекта "Саамский альманах"

- Сегодня, чтобы язык выжил, письменность очень важна, - в современном мире значительная часть информации передается в письменном виде. К сожалению, в саамском сообществе нет уже среды, где можно было бы выучить язык через устную речь. Молодежи, детям придется делать это при помощи словарей, учебников и вот таких книг. Поэтому издание альманаха – очень важное дело, - объясняет научный сотрудник кафедры языков и культуры Университета Тромсё Элизабет Шеллер.

Прочитать может каждый

Первая презентация уникального издания прошла 22 мая в День саамского слова в поселке Ревда, где расположен Музей саамской литературы и письменности им. О. Вороновой, одной из первых саамских поэтесс.

Экземпляры книги будут переданы в дар организациям, осуществляющим поддержку коренных малочисленных народов, библиотекам, культурным центрам Мурманской области, авторам и переводчикам опубликованных произведений. Электронная версия книги будет доступна на сайте проекта, а также в различных электронных библиотеках.

Это не единственный проект по сохранению и популяризации саамской культуры, поддержанный «Норникелем». Например, компания поддержала проект Лапландского заповедника «В краю летучего камня», авторы которого планируют создать экспозицию, посвященную бытовой саамской культуре прошлых веков.

- Поддерживая такие проекты, «Норникель» делает огромный вклад в сохранение культуры всего Кольского полуострова, неотъемлемой частью которого является и культура саамского народа, - говорит Дарья Балакина.