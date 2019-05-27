2019-05-27T18:00:13+03:00
Звезды

«С драконом на плече и серьгами за 120 тысяч рублей»: Калашникова удивила дерзким нарядом

Звезда ток-шоу пришла на премию РУ.ТВ в образе «матери драконов»
Алина ЧЕРНОВА
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Анна Калашникова.Анна Калашникова.Фото: Мария РЕМИЗОВА
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К звездной дорожке бывшая невеста Прохора Шаляпина прикатила на красном «Бентли», который в прошлом году ей подарил поклонник.

К слову, такое авто стоит не менее 20 миллионов рублей.

Для музыкальной премии певица выбрала яркий наряд, расшитый черно-красными пайетками. Дерзкое мини венчал серебряный гартер (это то же самое, что портупея, но только на ножке — Ред.).

«Холостяк» Воробьев пообещал снять для неё новый клип к грядущему 35-летию. Фото: Мария РЕМИЗОВА

«Холостяк» Воробьев пообещал снять для неё новый клип к грядущему 35-летию.Фото: Мария РЕМИЗОВА

— А на плече у меня красный дракончик. Я сегодня гламурная Дейенерис Таргариен, «мать драконов» из «Игры престолов», — объяснила «КП» Анна Калашникова. — Кстати, костюм мне за одну ночь сшила дизайнер Катя Король (бывшая участница проекта «Дом-2» — Ред.). Мы таким образом представили наш дуэт «Эроникотин», который написал мой брат Константин Калашников. Катя, как видите, тоже в похожем платье и тоже с дракончиком на плече.

Гоша Куценко снимается в новом клипе Калашниковой «По любви». Фото: Мария РЕМИЗОВА

Гоша Куценко снимается в новом клипе Калашниковой «По любви».Фото: Мария РЕМИЗОВА

Еле нашли дракона, пол-Москвы объехали. Дополнить наряд фигуркой дракона было моей идеей. Я недовольна, как с Дейнерис поступили создатели «Игры престолов». Такое впечатление, что 8 сезон сериала снимал какой-то студент. Очень разочарована, ожидала большего.

По словам Калашниковой, одного блеска наряда ей было мало, поэтому красотка выбрала для выхода в свет эффектные серьги в виде скелета рыбы от модного дома Ив Сен-Лоран. Стоит этот модный аксессуар 120 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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