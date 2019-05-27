Владимир Кличко бросился спасать бывшую невесту после избиения

Владимир Кличко узнал об избиении своей бывшей невесты Хайден Панеттьери. Экс-боксер взволнован происшествием и ищет возможности увидеться с актрисой.

Владимир Кличко бросился на помощь бывшей невесте и матери его единственной дочки Хайден Панеттьери. Не так давно женщину жестоко избил бойфренд Брайаном Хикерсоном. Поступок нынешнего возлюбленного актрисы он считает недопустимым и сейчас ищет возможности проведать Хайден в Лос-Анджелесе.

klitschkopanettiere Хайден давно не видела дочь

"Владимир пытается защитить ее. У него есть планы устроить встречу с Хайден и Кайей. Но Брайан ни при каких условиях не будет там присутствовать", - рассказал инсайдер в интервью US Weekly.

klitschkopanettiere Хайден Панеттьери рассталась с Владимиром Кличко в 2018 году

Напомним, после нескольких лет отношений с Владимиром Кличко актриса Хайден Панеттьери стала встречаться с коллегой по цеху Брайаном Хикерсоном. Он славится плохой репутацией и вздорным нравом. Окружающие уверяют, что под действием алкоголя Брайан становится сам не свой. Прикладываться к бутылке стала и звезда популярного сериала "Нэшвилл". Вероятно, именно из-за этого Владимир Кличко увез их общего с Хайден ребенка к себе на Украину. Теперь о четырехлетней Кайе-Евдокии заботится мама спортсмена. Они живут в Киеве. Хайден давно не видела дочь.

В первых числах мая стало известно о том, что мужчина жестоко избил Панеттьери в одном из увеселительных заведений Голливуда. На теле звезды были заметны следы побоев. После инцидента дебошира задержала полиция. Однако драчун вышел на свободу под залог в 50 тысяч долларов.