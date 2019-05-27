2019-05-27T18:59:07+03:00
Происшествия

Суд арестовал сына экс-сенатора, который сбил инспектора ДПС

По версии следствия, молодой человек совершил преступление умышленно
Анастасия ВАРДАНЯН
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Тимуру Галлямову грозит реальный срок заключения.Тимуру Галлямову грозит реальный срок заключения.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В понедельник, 27 мая, Следственный комитет подал ходатайство об аресте 27-летнего Тимура Галлямова, сына бывшего министра спорта Московской области, экс-сенатора Совфеда Амира Галлямова. Несмотря на аргументы адвокатов, которые настаивали на домашнем аресте, суд встал на сторону обвинения.

- Было принято решение об аресте сроком на два месяца, - сообщили "КП" в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.

Сам обвиняемый в суде не обронил ни слова. По версии следствия, преступление он совершил умышленно. Напомним, внедорожник "Ленд Крузер", за рулем которого был мужчина, в ночь на воскресенье 26 мая привлек внимание гаишников на Кутузовском проспекте. Водитель по требованию инспекторов, которые планировали всего-навсего проверить документы, остановился. Но как только один из гаишников подошел к машине, водитель вдавил педаль газа. Инспекторы на патрульном автомобиле бросились в погоню.

Сын экс-сенатора Амира Галлямова сбил инспектора ДПС.Тимур Галлямов устроил гонки с полицией

Только спустя 20 минут внедорожник удалось остановить на улице Мосфильмовской. Но выходить из салона водитель не спешил. Когда один из полицейских подошел к машине, нарушитель на своем автомобиле тронулся с места и сбил его. На помощь к бедняге пришли коллеги, которые быстренько скрутили лихача.

Тимуру Галлямову грозит реальный срок заключения.

- Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти ", - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Ему предложили пройти медосвидетельствование на наличие в крови алкоголя и наркотических веществ, но он отказался. Уже в ближайшие дни он будет лишен водительского удостоверения.

Тем временем пострадавший автоинспектор с места происшествия был доставлен в одну из городских больниц. У мужчины ушибы, сотрясение мозга и перелом ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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