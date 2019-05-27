2019-05-27T19:37:44+03:00
Политика

Минобороны разъяснило, зачем нужны изменения в закон о призыве

Для самих призывников порядок прохождения медкомиссий при этом не меняется
Виктор БАРАНЕЦ
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Призывники на одном из сборных пунктов Ставрополя.Призывники на одном из сборных пунктов Ставрополя.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сообщение о том, что «Минобороны ужесточает правила призыва» уже вызвало немало кривотолков и панических настроений среди новобранцев и их родителей.

Тут надо сразу оговориться, что в данный момент военное ведомство лишь подготовило свои предложения о поправках в закон «О воинской обязанности и военной службе» и «Положение о призыве на военную службу». Их планируется рассмотреть в Госдуме этим летом.

Но в чем суть новшеств? Зачем они вводятся?

На эти вопросы «Комсомолке» ответили в Генштабе.

Принципиально ничего в законодательстве о призыве меняться не будет. Единственное, ряд положений и нормативно-правовых актов, связанных с организацией медосмотра, контрольно-медицинского освидетельствования и медобследования в медорганизациях поднимаются на уровень федерального закона.

Что это значит для простого призывника?

Он точно так же должен будет своевременно прибыть и пройти медосвидетельствование, медицинское обследование. И своевременно убыть для прохождения военной службы, если он призван на военную службу. По сути, тут никаких изменений не будет. В некоторых СМИ поспешили объявить, что перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, врачи смогут дважды в год – весной и осенью. Но это уже делается! Точно так же военкоматы проверяют законность предоставления отсрочек призывников по состоянию здоровья. Военно-врачебные комиссии военкоматов проверяют личные дела. И если выставленный диагноз подвергается сомнению, призывник вызывается на контрольное медицинское освидетельствование в военкомат. Диагноз либо подтверждается, либо нет.

Из-за чего тогда возникла необходимость внести поправки?

Дело в том, что нормативно-правовые акты Минобороны и Минздрава могли быть оспорены в судебном порядке, а когда они поднимаются на уровень федерального закона, они становятся обязательными к исполнению.

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Временно негодных к службе призывников будут лечить

Призывников, признанных временно негодными к службе по состоянию здоровья, будут направлять на лечение. С таким предложением выступило Министерство обороны России. Ведомство подготовило ряд поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе". В них предусматривается, что граждане при наличии медицинских показаний будут направляться в медучреждения, где им окажут необходимое лечение. Сейчас призывника также могут в случае необходимости отправить в больницу или лазарет на “лечебно-оздоровительные мероприятия", однако речь идет о признанных годными к службе гражданах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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