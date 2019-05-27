2019-05-27T19:54:51+03:00
Общество

“Доброволец” “Комсомольской правды” вошел в число лучших социальных проектов страны

Прошло вручение премии в сфере корпоративной социальной ответственности
Ольга БОРСКАЯ
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В числе победителей в категории “Социально-ответственные СМИ” - мультимедийный проект “Комсомольской правды” “Доброволец”В числе победителей в категории “Социально-ответственные СМИ” - мультимедийный проект “Комсомольской правды” “Доброволец”
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Волонтерские и благотворительные программы компаний, бизнес-проекты, которые решают важные проблемы общества, СМИ, которые говорят о добрых делах… Все они оказались в центре внимания на 7-ой Всероссийской ежегодной программе "Лучшие социальные проекты России".

24 мая под Москвой прошло награждение авторов лучших социальных инициатив. В числе победителей в категории “Социально-ответственные СМИ” - мультимедийный проект “Комсомольской правды” “Доброволец”. В декабре 2017 года на сайте kp.ru появился постоянный раздел, где ежедневно мы рассказываем истории тех, кто помогает другим: волонтеров, благотворительных фондов и просто людей, которые не смогли оставаться в стороне. С мая 2018 года на Радио “Комсомольская правда” выходит еженедельная программа “Доброволец”, в которой ведущие Роман Карманов и Вадим Ковалев беседуют с экспертами из сферы НКО. Вкладки, посвященные неравнодушным людям и их удивительным поступкам, выходят в газете.

Кроме того, на программе "Лучшие социальные проекты России" награду получил Генеральный директор Радио “Комсомольская правда” Александр Чепель - в специальной категории “Информационная поддержка года”.

Специальную награду получил Генеральный директор Радио “Комсомольская правда” Александр Чепель

Специальную награду получил Генеральный директор Радио “Комсомольская правда” Александр Чепель

Всего на адрес оргкомитета в этом году пришло порядка 250 заявок от компаний. Проекты в области социально-ответственного бизнеса отмечали в 16 категориях: от экологии до образования, от поддержки спорта до помощи социально незащищенным слоям населения.

Началась программа с форума, на котором эксперты обсудили будущее корпоративной социальной ответственности и благотворительности в России. Так, свой опыт представила Ассоциация волонтерских центров, которая объединяет более 140 фондов, НКО, волонтерских организаций ресурсных центров по всей стране.

- В развитых странах благотворительность давно считается частью повседневной жизни. Постепенно в России слова "Волонтерство", "Социальная ответственность", "Помощь нуждающимся" перестают быть звуком. Социальная реклама на улицах городов, многочисленные публикации в СМИ и социальных сетях делают свое дело: благотворительность больше не считают уделом лишь богатых, а число жертвователей и средняя сумма пожертвований растут, - уверены организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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