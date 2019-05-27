2019-05-27T21:02:18+03:00
Политика

Эксперты прокомментировали решение Александр Беглова баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга

Врио главы города принял это решение во время встречи с общественность Курортного района Северной столицы
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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На днях стало известно, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов согласился баллотироваться на этот пост. Накануне он встречался с общественниками Курортного района Северной столицы. К слову, когда-то Беглов был главой администрации этого района, именно отсюда он ушел на повышение - вице-губернатором города. Во время беседы с жителями вновь зашла речь (не в первый раз за последние недели) о будущих выборах. Напомним, нового губернатора Санкт-Петербург будет выбирать в Единый день голосования - 8 сентября. Один из петербуржцев предложил Александру Беглову выставить свою кандидатуру.

- По поводу выборов: мы сделали самое главное - изучили болевые точки города, - ответил врио главы города. - Но мало решить болевые точки. Надо чтобы город развивался и стал локомотивом развития нашей страны. Мы разработали с командой план, как развивать его. Поэтому я сделаю всё, чтобы проекты на бумаге стали реальными делами. Я принимаю ваше предложение.

Позже, общаясь с журналистами, Беглов еще раз сформулировал стратегию своей команды: Санкт-Петербург, в последние годы сдавший свои позиции, «должен вернуться в федеральную повестку» и стать «мотором российской экономики».

Эксперты считают, что решение Беглова баллотироваться в губернаторы вряд ли кого-то удивило.

- Думаю, это решение ожидали многие, - говорит политолог Марат Баширов. - Единственное, лично я думал, что Александр Беглов озвучит свое решение позже, когда будет официально объявлено о старте избирательной компании. С другой стороны, тянуть с ответом было бы в какой-то степени неуважением - все-таки к Беглову в последнее время с предложением выставить свою кандидатуру обращались многие жители города и общественные организации. И, конечно, символично, что врио губернатора объявил о своих планах на встрече с жителями Курортного района, с которым у него многое связано.

По словам Баширова, возможных серьезных конкурентов Беглова на будущих выборах пока не видно.

- На мой взгляд, масштаб программ, которые исполняющий обязанности губернатора сейчас реализует в городе со своей командой и поддержка на разных уровнях способны деморализовать любого оппонента, - говорит политолог. - Тем не менее, конкуренты нужны прежде всего самому Беглову. Насколько я понимаю, Александр Беглов не против диалога с возможными оппонентами и критики. Наоборот, именно в процессе критики можно выявить реальные проблемы, волнующие город, и решать их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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