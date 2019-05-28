Пишет Клоков:

Из здания ФСИН на Селезневской улице вышли три человека. Мой друг Сашка, я и подполковник Косарев. Мы миновали 3-й Самотечный переулок и проследовали к скверу с суровым названием Антропова Яма.

Люди поначалу не обращали на нас никакого внимания. Подумаешь, идут три человека. Один из них в форме. А между тем на ноге у Сашки был браслет - как цепь держал он его на привязи. Но Сашка вел себя козырно и не трухал. А я вынашивал план побега.

- Сашка, - шептал я, стараясь не шевелить губами. - Я постараюсь задержать его, а ты беги. Уходи дворами. Пока опомнится, ты будешь уже на Мещанке. А там совсем другая масть.

Жаль, что мы не вечером вышли. Днем светло. Людей много. Порожняк, короче.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711276" frameborder="0"></iframe> Как корреспонденты «Комсомолки» пытались сбежать из-под домашнего ареста.

- Бежать нет никакого смысла, - словно прочитав мои мысли, сообщил Косарев. - Мы будем видеть на экране каждый шаг человека. Полиции только останется приехать и задержать его.

- А если схорониться в подвале? - спросил я тихо.

- Сигнал от этого не исчезнет. И вас все равно найдут.

Я попросил Сашку сесть на скамейку.

- Давайте-ка я попробую эти кандалы снять, - заявил я на полном серьезе.

- Пожалуйста, - улыбнулся офицер.

А я утром кинул в рюкзак отвертку, пассатижи и ключ на 12. Специально для такого случая. Я расшатывал замок плоскогубцами. Цеплял его отверткой. Тянул через пятку. А результата - ноль! В это время подполковник ФСИН посмеивался и щелкал нас на телефон.

Александру Рогозе сотрудники УФСИН закрепили на ноге браслет.Фото: Павел КЛОКОВ

- Избавиться от браслета можно, - говорит Владимир Косарев. - Только зачем? При разрыве контакта на пульт поступает сигнал. Все равно поймают. И тогда уж точно посадят в СИЗО.

Пишет Рогоза:

Пока Пашка выделывает вокруг меня кульбиты, в кармане что-то пиликает. Мобильное контрольное устройство - еще одно средство слежения за человеком в браслете. По нему можно говорить, как по телефону.

Бежать нет никакого смысла. На экране виден каждый шаг человека. Полиции только останется приехать и задержать его.Фото: Павел КЛОКОВ

- Это оператор. У вас все в порядке?

- Да. А что?

- Проверка связи.

- Вы видите, где я нахожусь?

- Вы на берегу водоема по 2-му Щемиловскому переулку.

Браслет похож на часы.Фото: Павел КЛОКОВ

Точно!

Тем временем Владимир Косарев рассказывает истории из жизни взломщиков браслетов.

- Кто-то пытался фольгой его обернуть - думал, что через нее сигнал не пройдет. Это неправда, конечно. Один ногу вместе с браслетом в микроволновку засунул. Думал, лучи выведут устройство из строя. Другой в сауне парил. Температуры и воды, кстати, браслет не боится. А если его кто-то все-таки умудрится снять, при неподвижном нахождении в течение 4 часов браслет тоже подает сигнал...

А этот «телефон» - то самое устройство (СКУ), которое устанавливают в квартире арестанта. И далеко от него не убежишь.Фото: Павел КЛОКОВ

Мы, может, в итоге и раскурочили бы этот аппарат. Но подполковник напомнил, что браслет казенный и стоит 8 тысяч рублей. (Их, кстати, на ведомственном фсиновском заводе в Воронеже делают.) Пыл наш сразу остыл. Выплачивать за порчу госимущества нам совсем не хочется.

Когда возвращаемся на Селезневскую, я пробую пробежаться. Браслет очень легкий (весит меньше 100 граммов) и вообще не ощущается.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 15 тыс. человек в России сейчас ходят с такими электронными браслетами (это не только домашний арест, но и ограничение свободы, и запрет определенных действий).

- 7 тыс. из них находятся непосредственно под домашним арестом в России.

- 786 «домашних арестантов» находятся в Москве.

Мобильное контрольное устройство - еще одно средство слежения за человеком в браслете. По нему можно говорить, как по телефону.Фото: Павел КЛОКОВ

КСТАТИ

- Браслеты надевают не на всех, кому суд назначает домашний арест. У кого-то могут быть медицинские противопоказания. Например, на людей с кардиостимуляторами вешать браслеты не рекомендуют врачи, хотя браслет абсолютно безопасен. Противопоказания также могут быть у отекающих, болеющих некоторыми кожными заболеваниями. В таком случае проверять их инспекторы будут лично - явиться могут в любой момент.

- Под домашний арест могут направить на время следствия и судебного процесса. Если суд решит, что человек не будет скрываться или пытаться оказать давление на свидетелей.

- Такая мера пресечения действует c 2012 года.

- Больше 18 месяцев держать человека под домашним арестом нельзя.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Сломал браслет и сдал в ломбард?

Пару месяцев назад мы писали, что в Зеленограде суд отправил под домашний арест местного пьяницу, который украл что-то по мелочи из магазина. И этот Кулибин якобы сумел раскурочить браслет на ноге и тут же его пропил...

Спрашиваем про эту историю у сотрудников. И тут оказывается, что на этаже сейчас начальник филиала Уголовно- исполнительной инспекции в Зеленограде - приехал по делам.

- Действительно было такое, - рассказывает подполковник Алексей Мозжухин. - В квартире установили СКУ, на ногу надели браслет. В один из дней на пульт поступило сообщение: с контрольного устройства пропало внешнее питание. Сотрудник выехал на адрес. Браслет у обвиняемого по-прежнему находился на ноге, а вот СКУ нет. Обвиняемый сказал, что сдал его в ломбард.

Вместе с полицейскими сотрудники инспекции помчались в скупку. Оказалось, там устройство приняли под видом телефона (наверное, подумали, что правительственный аппарат с гербом ФСИН), заплатили полторы тысячи рублей.

- Обвиняемого в тот же день отправили в СИЗО. И завели уголовное дело еще по одной статье - «присвоение или растрата» (до 2 лет лишения свободы. - Авт.).

Подробности эксперимента

На самом деле никто меня (Александра Рогозу. - Ред.) под домашний арест не отправлял. Это мы под впечатлением от сериала «Домашний арест» (см. «Справку «КП») приехали с Пашкой в Уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) УФСИН по Москве.

С такими штуковинами на щиколотках щеголяли многие ВИПы. Например, чиновница из Минобороны Евгения Васильева, погоревший на взятке министр экономического развития Алексей Улюкаев, режиссер Кирилл Серебренников гулял в таком по Хамовникам (иногда суд разрешает прогулки 2 - 3 часа в день). Да много еще кто. Вот и я решил попробовать.

Расшатывали замок плоскогубцами. Цепляли его отверткой. Тянули через пятку. А результата - ноль!Фото: Павел КЛОКОВ

Как работает система слежения, объясняет замначальника УИИ Владимир Косарев.

- В квартире устанавливается СКУ - стационарное контрольное устройство. Оно внешне похоже на домашний телефон - с трубкой на проводе, но на нем только несколько кнопок - через них можно вызвать полицию, пожарных или связаться с дежурным сотрудником. На него тоже в любой момент могут позвонить, чтобы удостовериться, что человек действительно дома. При удалении от СКУ на 15 - 20 метров на пульт поступает сигнал. Оператор может видеть на экране, где сейчас находится браслет. При любом повреждении, разрыве тоже поступает сигнал.

Нам показывают систему контроля на экране компьютера. Здесь список людей, которые покинули зону действия СКУ. Напротив каждой фамилии - пометки: «выезд в суд», «выезд на следственные действия». Местонахождение каждого можно посмотреть и на онлайн-карте.

Электронный браслет больше похож на ручные часы. Черный ремешок и черная полукруглая штука, только без циферблата. Выясняется, что у меня четвертый размер (максимальный - пятый). Ремень крепится к датчику болтиками. Внутри браслета проходят провода, контакты. Вот если их порвать - сигнал сразу уходит на пульт.

СПРАВКА «КП»

«Домашний арест» - российский сериал 2018 года. По сюжету фильма мэр вымышленного города Синеозерска Аркадий Аникеев (его играет Павел Деревянко) попадается на взятке. Суд отправляет его под домашний арест по месту прописки - в замызганную коммуналку, где за градоначальником числится комната. Аникеев не может покинуть пределы квартиры, но начинает разрабатывать многоступенчатый план мести. Кстати, консультантами фильма были сотрудники ФСИН России.

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