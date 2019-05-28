Чем может удивить потребителей отечественная легкая промышленность

Отношение к нашему легпрому у обычных россиян, как правило, неоднозначное. Многие до сих пор не могут забыть безликие пальто и платья советских времен, а особенно жуткого вида женское белье в стиле «в СССР секса нет».

На этом фоне как-то прошел незамеченным тот момент, когда на полках международных сетей типа Zara стала появляться продукция с пометкой Made in Russia. А задачи типа увеличить объем экспортных поставок продукции легкой промышленности почти в два раза к 2024 году для обывателя все еще звучат сродни фантастике.

Чем российский легпром сегодня может покорить мир, а главное - своего родного, российского покупателя?

Одежда для спорта и экстрима

В России миллионы людей увлекаются охотой и рыбалкой. Причем и в холодное время года тоже. Число сторонников здорового образа жизни, желающих заниматься спортом в любое время года, сейчас тоже растет. Да и без этого у нас достаточно регионов, где экстремальные погодные условия - норма жизни и одежда требуется соответствующая.

Видимо, не случайно один из главных прорывов у нас случился в сфере высокотехнологичной одежды для спорта и активного отдыха - outdoor-индустрии. А также экипировки для работы в экстремальных условиях. В этой сфере, а также производстве разнообразных саморегулируемых термоизоляционных материалов наши компании уже могут конкурировать на мировом рынке. А в сегменте экипировки для использования при низких и сверхнизких температурах выходим в число мировых лидеров, что открывает хорошие экспортные возможности.

Впрочем, и внутри самой России спрос на теплую и непромокаемую одежду есть всегда. Как и на нескользкую обувь. Тут у нас тоже есть свои наработки типа выдвижных шипов, которые убираются в подошву в помещении и выпускаются обратно при выходе на улицу.

Топ крупнейших предприятий НАШЕЙ швейной промышленности (и их доля на российском рынке)

ГК «Восток-Сервис», г. Москва

28% в производстве спецодежды

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа», г. Москва

20% в производстве спецодежды

ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка», г. Псков

5,7% в производстве мужской одежды

ООО «БТК групп», Ростовская область

4,4% в производстве спецодежды, форменного обмундирования, одежды для отдыха

АО «Сударь», Владимирская область

3,7% в производстве мужских костюмов

ЗАО «Александрия», Краснодарский край

2,7% в производстве мужских и детских костюмов

Нефть - наше все

Россия, как известно, богата ресурсами. Но нефть, газ и лес - это и основа для синтетических волокон и нитей. В частности, большое количество технических материалов, включая технический текстиль, производится из углеводородного сырья, с которым у нас проблем нет. Карбон, углепластик, графен, нанотрубки, аэрогели, метаматериалы, мембраны и т. п. - все эти современные материалы проще и дешевле всего производить именно в нефтяной державе. И эти процессы уже пошли. «Одежда из нефти» - это уже не шутка и не научно-фантастический роман, это новые высокие технологии.

Дань традиции

В СССР производилось до 80 процентов мирового льна. Часть производящих лен регионов осталась в Белоруссии, но тем не менее льноводство и производство изделий из льна остается одним из самых перспективных направлений. Тем более что спрос на льняные изделия огромен и в России, и за рубежом.

Сейчас основной объем льняного сырья обеспечивают Франция и Бельгия. Перерабатывают его в Китае. А лидер производства одежды из льна - Италия.

Программа по развитию льноводства в России предполагает строительство самого современного льнозавода в России - первого за последние 30 лет. Кроме того, расширяются сельхозплощади, занятые именно льном, - в том числе за счет неиспользуемых с советских времен земель.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Более 1,6 трлн руб. - объем нынешнего рынка швейных изделий в России. Больше всего товаров пока приходится, увы, на Китай, Турцию, страны Юго-Восточной Азии.

Нелегально завозится свыше четверти всего импорта: в основном это демпинг, фальсификат. За последние три года рентабельность нашей швейной отрасли упала с 15 - 20% до 7 - 9%. Причины - резкие скачки валютного курса (часть тканей и материалов закупается за рубежом), растущие тарифы на коммунальные услуги, энергоресурсы, транспортировку и т. п. факторы.

В 2000 году Россия произвела 33 млн пар обуви. В 2018 году - 120 млн. При этом импорт превышает 250 млн пар в год.

Обувь сейчас производится примерно на 230 предприятиях, 20 из них крупные. Но растущие издержки отрасли, а также наплыв дешевого импорта этой продукции (в основном из КНР и Юго-Восточной Азии через страны ЕАЭС) негативно отражается на динамике производства.

Не все хорошо и со спросом. Потребление обуви на душу населения с 2015 года падает и сейчас составляет чуть больше двух пар на человека в год.

Объем российского экспорта продукции легпрома в 2018 году вырос на 4,5% в сравнении с 2017 г., составив $1,46 млрд. долл. На иностранные рынки поставляется, в частности, спортивная и детская одежда, домашний, медицинский текстиль, постельные принадлежности, кожевенно-обувная продукция, мех и меховые изделия.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прямая речь

«В СССР были проблемы с дизайном и ассортиментом, но не с качеством»

Что мешает развиваться нашей легкой промышленности и сможем ли мы вытеснить с нашего рынка китайские товары и заменить их своими? Об этом «КП» рассказал Андрей Разбродин, президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член Общественной палаты РФ.

О КРИЗИСЕ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

- После кризиса 2014 года в стране стали шить значительно больше. Производителям интереснее работать в России, а не в странах Азии. Девальвация рубля тут тоже сыграла свою роль.

Но это один из факторов. Обратный эффект любой девальвации и стагнации - падение потребительского спроса. Спрос упал прежде всего на продукцию из-за рубежа, потому что все подорожало. Происходит переориентация - мы начинаем несколько по-другому относиться к отечественному производителю. Внимательно посмотрев, люди понимают, что сделанное в России может быть не хуже заграничного.

В секторе отечественной модной индустрии сейчас появилось очень много дизайнеров, которые продают через интернет свои небольшие объемы, сделанные на дому. Этот сектор серьезно развивается.

О НАСЛЕДСТВЕ СССР

- Мы можем говорить о не очень умелом дизайне, но качество нашей продукции было на очень высоком уровне. Отрасль всегда была хорошо оснащена и переоснащена в конце 70-х годов.

Был момент великой ориентированности на Запад и недооценки своего собственного потенциала. Была проблема с дизайном и ассортиментом. И, напомню, в советские времена мы не работали на рынке, а в рамках госрегулирования, по плану.

В новых условиях промышленность себя искала. То, что сегодня профессионально делается в России, делается с хорошим высоким качеством. Я не говорю о том, что производится некоторыми фирмами без уплаты налогов в подвалах, гаражах и т. п. Это присутствует во всем мире, и у нас в том числе. У нас от общего объема рынка 40 - 45% контрафакта и контрабанды, для кого-то это форма существования.

ОБ ИМПОРТНЫХ ТОВАРАХ НА НАШЕМ РЫНКЕ

- Мы принципиально можем выйти в легкой промышленности на самообеспечение. Но зачем это нужно? Мы интегрированы в мировую систему, мы внутри нее работаем. Нам нужно сохранить определенный уровень объема внутреннего рынка. Сегодня мы занимаем 20%, надо занимать от 40 до 50%. Это гарантирует высокий уровень компетенции, защиту от санкций и так далее. Не надо отказываться от китайского или европейского. Натуральное хозяйство в полной мере еще никого до добра не доводило.

Записала Юлия Шабловская.

НАСТРОЕНИЯ

Как наш бизнес оценивает свое положение

P.S. Тимур Аймалетдинов, замгендиректора Аналитического центра НАФИ: «Малый бизнес находится в непростой ситуации. Сложная экономическая ситуация снизила спрос в большинстве отраслей, произошло усиление налоговой нагрузки, под давлением санкций продолжаются сложности с выходом на зарубежные рынки. В то же время набирает обороты господдержка предпринимательства, развиваются субсидирование, продлеваются налоговые и надзорные каникулы, введено страхование банковских вкладов юрлиц».

ВОТ ЭТО ДА!

$2,28 млрд

Такую зарплату получил гендиректор Tesla Илон Маск по итогам 2018 года.

Но наличными ему дали только $55 тысяч. Все остальное - это опционы на акции компании.

Он сможет рассчитывать на них только в том случае, если в течение 10 лет будет последовательно выполнять все условия сделки с акционерами. А они предполагают рост капитализации компании и выход в прибыль.

Для сравнения: $2,28 млрд в рублях - 150 млрд. И это десять годовых бюджетов Самары.