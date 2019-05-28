Дешевая нефть не влияет на рубль

На настроения инвесторов влияет продолжающаяся торговая война между США и Китаем («КП Капитал» писал об этом в одном из предыдущих номеров). Обмен ударами уже произошел. Пошлины на несколько тысяч товаров с обеих сторон уже повышены до 25%. Теперь Америка начинает давить на одну из крупнейших компаний Поднебесной - Huawei. Инвесторы ждут встречи Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина. Но она произойдет только в конце июня - на саммите G20 в японской Осаке. А цена на нефть уже начала падать. Почему? И как это отразится на нашей экономике и курсе рубля?

ПОЧЕМУ ЭТО ОТРАЗИЛОСЬ НА НЕФТИ

США и Китай - два главных покупателя нефти в мире. Если их экономики начнут страдать от противостояния, это отразится на спросе на сырье. Точнее, уже отразилось. На прошлой неделе нефть резко упала (см. графику). По словам экспертов, торговая война - это лишь один из факторов, хоть и сильный. На стоимость «черного золота» наложились и другие.

- Опасения рынка о развитии негативных сценариев событий с возможными перебоями поставок нефти из Ливии и Венесуэлы пока не реализуются. А нагнетание обстановки вокруг Ирана не дает критического повышения градуса противостояния. На фоне возникшей заминки рынок посчитал возможным даже снизить имевшуюся в ценах нефти премию за риск, - считает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

Другими словами, на стоимость «черного золота» всегда влияют несколько разнонаправленных факторов. Есть риск, что снизится предложение. Но есть и риск, что упадет спрос. Что возьмет верх в долгосрочной перспективе, пока сложно сказать. Но, как ни странно, рубль на падение цены на нефть не отреагировал...

НАША ВАЛЮТА УСТОЯЛА

Раньше было так. Стоило нефти подешеветь, как вслед за этим снижалась и наша валюта. Но в последние годы финансовые власти планомерно отвязывали рубль от стоимости «черного золота». И, похоже, это удалось. Нефть просела почти на 10%, а рубль не шелохнулся (см. графику).

Как утверждают в Минфине, сейчас цена на нефть почти не влияет на рубль. В правительстве приняли так называемое бюджетное правило. Его суть - все сверхдоходы от экспорта «черного золота» (по цене больше $40 за баррель) изымаются из казны и идут в резервы. Другими словами, мы живем по средствам и копим «жирок» на черный день. Поэтому падение стоимости на 5 - 10% за неделю вообще никак не влияет на курсы валют. Но есть и другой фактор.

- Сырьевые валюты сдали вместе с рынком сырья. Рубль тоже распродали на падающей нефти, но его поддерживает налоговый период, - считает Дмитрий Голубовский, эксперт «Калита-Финанс».

ЧТО ДАЛЬШЕ

У торговой войны между США и Китаем могут быть тяжелые последствия. Одно из самых главных - это замедление американской экономики. История показывает, что это плохо заканчивается для всех. Как считают многие аналитики, если начать вовремя лечить эту болезнь, последствий удастся избежать. По крайней мере для фондовых и валютных рынков.

- Эскалация торговой войны воспринимается рынком как гарантия дальнейшего ослабления монетарной политики Федеральной резервной системы США. Инвесторы ожидают, что рынки тем скорее получат поддержку от ФРС, чем быстрее усилится торговый конфликт США и Китая, - говорит Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка.

Другими словами, все больше экспертов уверены, что американский центробанк в нынешних условиях начнет снова снижать ставки по кредитам, чтобы стимулировать рост в экономике США. А значит, дешевые деньги снова хлынут на биржи. В этом случае можно ждать дальнейшего роста котировок акций, стоимости нефти и снижения курса доллара по отношению к другим валютам, в том числе к рублю.