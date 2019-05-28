Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко: Создание кластеров стимулирует процесс развития города

Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса действует по всей стране. В Москве ему придают особое значение. В столице выстроена целая система поддержки предпринимателей. Один из перспективных механизмов - создание отраслевых кластеров.

- Индустрии формируют запрос на дополнительные возможности для кооперации. Мы это видим и реагируем. В декабре прошлого года у нас был создан биофармацевтический кластер, сейчас на стадии создания кластер электроники и кластер инновационных материалов и композитов, - говорит генеральный директор ОЭЗ (Особая экономическая зона) «Технополис «Москва» Игорь Ищенко. - Кластеризация помогает разным игрокам отрасли находить новые форматы общения и сотрудничества друг с другом, ставить перед собой технологические задачи и, используя эффект синергии, находить для них решения.

Статус особой экономической зоны Технополис «Москва» получил в 2017 году, тогда же к нему была присоединена ОЭЗ «Зеленоград». Сейчас обе площадки работают под брендом ОЭЗ «Технополис «Москва». На территории столичной ОЭЗ расположено более сотни высокотехнологичных компаний, где трудятся порядка 8000 человек. Созданная в ОЭЗ продукция широко используется для различных сфер жизни. Например, в картах «Тройка» встроены чипы, произведенные одним из резидентов столичной ОЭЗ. Телефоны с особой взрыво- и влагозащищенностью для предприятий горнорудной промышленности тоже делают в «Технополисе». Там же производят медоборудование, новые материалы, серверы, софт - развивают технологии будущего. Например, устройства магниторезистивной памяти MRAM уже успешно отправляют на экспорт.

Для того чтобы максимально оперативно создавать новые продукты и выводить их на рынок, нужна кооперация предприятий. Поэтому стать членом кластера может любой игрок отрасли, для этого необязательно получать статус резидента ОЭЗ. Размер бизнеса тоже непринципиален, принципиально понимание компании - зачем ей участие в кластере.

- Кластер нужен только тогда, когда компания может найти в нем для себя полезные, выгодные форматы, решения, технические или организационные опции. С одной стороны, сам бизнес должен понимать, что он может предложить другим участникам кластера или что хочет получить. С другой - модераторы кластера должны создать удобные каналы коммуникации. Если кластер этим заниматься не будет, кто бы там ни присутствовал, идея зачахнет, умрет, не будет давать отдачу. При этом у нас нет задачи создать некий элитарный клуб, где киты индустрии будут определять правила работы этого кластера. Город как собственник заинтересован не только в крупном бизнесе, но и в малом,- подчеркивает Игорь Ищенко.