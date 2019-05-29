Почему йогурт не дает нам стареть и позволяет оставаться стройными

Что может быть привычнее, чем зайти в супермаркет и набрать разных йогуртов в корзину? Мы даже не задумаемся о том, что этот будничный продукт еще сто лет назад воспринимался как панацея от многих бед. Горшочки с йогуртами продавались исключительно в аптеках и считались проверенным средством для поддержания иммунитета и здоровья. Собственно, с тех пор ничего не изменилось, молочнокислые продукты с культурами lactobacillus bulgaricus (болгарская палочка) и Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк)по –прежнему универсальные продукты для сохранения сил, поддержания здоровья и молодости. Просто теперь мы воспринимаем это как должное.

Так чем же полезен йогурт?

Положительное влияние йогурта на организм обширно и прежде всего связано с пищевой ценностью этого продукта:

Употребление йогурта способствует предотвращению развития таких заболеваний, как диабет второго типа и ожирение.

Мечников – гений!

Но об этом чудо-продукте никто бы не узнал, если бы не научная любознательность Ильи Мечникова. В 1908 году он выдвинул свою знаменитую гипотезу о том, что болгарская палочка (содержащаяся как раз в йогурте) способна защитить организм и даже продлить его молодость. Причем она не просто благотворно влияет на весь организм, но и заметно улучшает ситуацию с пищеварительным трактом. Илья Ильич предположил, что некоторые молочнокислые бактерии могут бороться в кишечнике с вредным воздействием других бактерий – и таким образом замедлять процесс старения и продлевать жизнь человека. На эту мысль его натолкнуло наблюдение за жителями Балканского полуострова, среди которых было много долгожителей и которые ежедневно употребляли в пищу собственноручно сделанные кисломолочные продукты .

Илья Мечников обнаружил, что йогурт может лечить некоторые бактериальные инфекции. «Болгарское кислое молоко» (БКМ) стимулирует иммунную систему всего организма, а не только кишечника. Также ежедневное включение йогурта в пищу способствует снижению риска заболевания остеопорозом.

Горшочки с йогуртами продавались исключительно в аптеках и считались проверенным средством для поддержания иммунитета и здоровья.

Среди тех, кто заинтересовался исследованиями русского ученого, был и некий Исаак Карассо, молодой промышленник из Салоников. В 1919 году в Барселоне, используя «рецепт Мечникова», Исаак Карассо начинает производить первые йогурты. Так появилась на свет компания Danone.

С тех пор идея о необходимости включения кисломолочных продуктов в наш рацион прошла долгий путь и в 2016 году вошла в «десятку самых актуальных тенденций в области питания». Штаммы (чистые культуры кисломолочных бактерий) отличаются друг от друга. Эксперты Danone в научно-исследовательских центрах компании работают с бактериями из довольно большого рода бифидобактерий, плюс изучают виды из обширного рода лактобактерий. Внутри этих категорий ученые выявляют виды и подвиды бактерий с особыми свойствами и характеристиками, влияющими на здоровье, вкусовые качества, текстуру продукта и т. д.

Йогурт не дает нам стареть и позволяет оставаться стройными

Все как у людей

При этом внутри одного вида ни один штамм не похож на другой. Почти как у людей: все мы принадлежим к одному виду, но никто не похож, как капля воды, на своего соседа. Каждому присущи свои особенности и черты. То же самое с бактериями в рамках одного вида. Вот именно и занимаются ученые - -выявляют самые лучшие особи (штаммы кисломолочных бактерий), чтобы потом извлечь из них максимальную пользу — разработать с учетом пищевых привычек и/или пожеланий потребителей новую линейку йогуртов, одновременно вкусных и максимально полезных.

Ученые убеждены, постоянное употребление йогуртов не только стимулирует здоровый обмен веществ, но и помогает предотвратить развитие диабета второго типа и ожирения.,. Более того, у кисломолочных продуктов практически неисчерпаемый потенциал полезности.

Поэтому в этом году, когда компании исполняется 100 лет, Danone объявляет об открытии доступа для научного сообщества к своей библиотеке штаммов кисломолочных бактерий. Компания делится своим историческим наследием в интересах всех жителей планеты. Лактобактерии и бифидобактерии — особые микроорганизмы, которые, среди прочего, используют в производстве йогуртов и других кисломолочных продуктов, — можно применять не только в пищевой отрасли. Потенциал использования этих бактерий еще освоен не в полной мере.

Компания делится своим историческим наследием в интересах всех жителей планеты

В будущем бактерии могут помочь человеку справиться с целым рядом социальных проблем, медицинских задач и экологических угроз. Например, с их помощью возможно:

— разнообразить выбор натуральных ферментированных продуктов питания

— снижать потери урожая, предотвращая заражение грибками, бактериями и вирусами сельскохозяйственных посевов, убранного и запасаемого зерна

— защищать и восстанавливать почву

— снижать объемы выбросов метана, выделяемого коровами

— сократить масштабы применения антибиотиков и снизить сопротивляемость к антибиотикам у животных и людей.

Решение открыть доступ к коллекции штаммов важный шаг на пути к улучшению качества жизни людей.