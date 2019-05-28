Племянник убитого тремя дочерьми Хачатуряна просит госзащиты из-за угроз

В истории с убийством Михаила Хачатуряна, который погиб от рук своих дочерей, появляются новые подробности. На этот раз родственники погибшего мужчины просят привлечь к ответственности мать девочек. По их мнению, Аурелия Дундук тоже принимала участие в планировании убийства.

Они уже обратились в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против женщины. Адвокаты семьи указывают на то, что женщина, скорее всего, была в курсе того, жизни бывшего мужа угрожает опасность. К тому же, во время одного из допросов она высказала мнение, что догадывалась о существующих между отцом и девушками проблемах, но не стала принимать никаких мер.

Еще одно требование – лишить женщину родительских прав. Она ушла из семьи в 2015 году, с тех пор воспитанием дочек занимался только отец.

Родственники погибшего Михаила Хачатуряна не верят, что мужчина мог издеваться над детьмиФото: СОЦСЕТИ

Проблемы после убийства начались и у племянника погибшего. Он является свидетелем по делу и в его адрес поступают угрозы. Кто именно угрожает родственнику Михаила Хачатуряна и какие требования выдвигает – пока не ясно. Этот момент следствие не разглашает. Заявитель требует взять его под госзащиту. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Напомним, Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила. Мужчина был зарезан в июле 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Погибший систематически издевался над дочками, запрещал общаться с друзьями. Экспертиза также показала, что присутствовало насилие. До данным следствия, избежать сексуальных домогательств удалось только младшей из сестер. От старших же отец регулярно требовал любовных утех. Эти факты подтверждают результаты и других проверок.

Мама сестер Хачатурян уверена, что уголовное дело нужно прекратить. Аурелия Дундук настаивает, что ее дочери сами являются жертвами и не должны быть наказаны.

Сейчас подозреваемые под домашним арестом. Они живут у родственников, заканчивают школу и не общаются друг с другом - это запрещено по решению суда. Бабушка девочек по линии отца уже давно выписала их из квартиры, где все произошло.

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