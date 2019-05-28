2019-05-28T08:28:22+03:00
Происшествия

Племянник убитого тремя дочерьми Хачатуряна просит госзащиты из-за угроз

По словам родственника погибшего мужчины, в его адрес систематически поступают угрозы и есть основания серьезно опасаться
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Сестры Хачатурян почти год назад расправились с отцом, девушки устали от постоянного насилия и угрозСестры Хачатурян почти год назад расправились с отцом, девушки устали от постоянного насилия и угрозФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В истории с убийством Михаила Хачатуряна, который погиб от рук своих дочерей, появляются новые подробности. На этот раз родственники погибшего мужчины просят привлечь к ответственности мать девочек. По их мнению, Аурелия Дундук тоже принимала участие в планировании убийства.

Они уже обратились в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против женщины. Адвокаты семьи указывают на то, что женщина, скорее всего, была в курсе того, жизни бывшего мужа угрожает опасность. К тому же, во время одного из допросов она высказала мнение, что догадывалась о существующих между отцом и девушками проблемах, но не стала принимать никаких мер.

Еще одно требование – лишить женщину родительских прав. Она ушла из семьи в 2015 году, с тех пор воспитанием дочек занимался только отец.

Родственники погибшего Михаила Хачатуряна не верят, что мужчина мог издеваться над детьми Фото: СОЦСЕТИ

Родственники погибшего Михаила Хачатуряна не верят, что мужчина мог издеваться над детьмиФото: СОЦСЕТИ

Проблемы после убийства начались и у племянника погибшего. Он является свидетелем по делу и в его адрес поступают угрозы. Кто именно угрожает родственнику Михаила Хачатуряна и какие требования выдвигает – пока не ясно. Этот момент следствие не разглашает. Заявитель требует взять его под госзащиту. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Напомним, Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила. Мужчина был зарезан в июле 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Погибший систематически издевался над дочками, запрещал общаться с друзьями. Экспертиза также показала, что присутствовало насилие. До данным следствия, избежать сексуальных домогательств удалось только младшей из сестер. От старших же отец регулярно требовал любовных утех. Эти факты подтверждают результаты и других проверок.

Мама сестер Хачатурян уверена, что уголовное дело нужно прекратить. Аурелия Дундук настаивает, что ее дочери сами являются жертвами и не должны быть наказаны.

Сейчас подозреваемые под домашним арестом. Они живут у родственников, заканчивают школу и не общаются друг с другом - это запрещено по решению суда. Бабушка девочек по линии отца уже давно выписала их из квартиры, где все произошло.

Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сестры Хачатурян могут стать фигурантами еще одного уголовного дела

Факт педофилии со стороны Михаила к собственным детям доказан следственными экспертизами. Мать девочек намерена возбудить дело против отца-насильника посмертно (подробности)

"Вырастешь, займешь место матери"

Убитый Михаил Хачатурян хотел жениться на одной из дочерей. такая версия была озвучена во время допросов участников дела. Экспертиза тоже подтвердила, что было насилие над девушками (подробности).

Мать трех сестер Хачатурян, убивших отца: Михаил вывозил младшую дочь в лес, привязывал к дереву и угрожал ножом

Следователи из Главного следственного управления СК РФ забрали в свое ведомство дело сестер Хачатурян, трех юных девушек, жестоко расправившихся с отцом. И начали расследование с самого начала. (подробности)

Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Проклятье курсантов МВД: В Беларуси второй год пропадают милиционеры, позже их находят мертвыми в лесу
Смерть лейтенанта, в которой была замешана черная «Волга» из Петербурга, списали на суицид. При том, что труп силовика был в наручниках, а его одежда сожжена. До этого такой же загадочной смертью умер другой милиционер - его однокурсник
В Петербурге осудили «киллера», который сначала выстрелил в экс-члена ОПГ «тамбовских», а потом извинился перед ним
Мужчина заявил, что «ни в коем случае не хотел убивать, стрелял наотмашь, попадать не планировал». Сам пострадавший просил строго не наказывать стрелка
Новости 24
В Германии опубликовали показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
В Японии число жертв атаки возросло до двух человек
СМИ узнали о полном прекращении закупок иранской нефти Китаем
Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России
В Турции ожидают прибытие российских специалистов для установки С-400
"Вашингтон" начал проверку после появления видео с Кузнецовым
В США анаконда произвела потомство без самца
Нетаньяху: Израиль не потерпит агрессии против себя
В Киеве пожаловались на бесполезность санкций против России
Тимошенко поддержала решение Зеленского распустить Верховную раду
Украина хочет добиться для Керченского пролива международного статуса
В Японии неизвестный ранил ножом 16 человек
Экономисты предсказывают победу Трампа на выборах 2020 года
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство канцлера Курца
Тимати показал Шойгу совместную с магазинами "Армия России" коллекцию одежды
В Подмосковье в жилом доме произошел крупный пожар
Шесть человек пострадали в Вашингтоне в результате стрельбы