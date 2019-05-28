Чихающий кот ищет семью в Великобритании, но пока безуспешно

Этого усатого-полосатого зовут Эллиот. Котейка славный во всех отношениях, отмечают работники приюта для животных в британском Восточном Суссексе. У него добрый характер, животное ласковое и уживчивое, но есть одно но. Это самое «но» мешает устроить судьбу полосатого. Кот страдает хроническим ринитом. На деле диагноз ветеринаров выгляди так: Эллиот постоянно чихает, у него заложен нос.

Весной из-за обострившейся аллергии его вернули в приют прежние владельцы и теперь пушистый ждет, когда обретет семью.

У Эллиота хронический ринит и поэтому кот постоянно чихает ФОТО: https://www.cats.org.uk/ncac/news/elliot-is-cat-of-the-month

Хозяйка центра только разводит руками: посетители приюта опасаются брать Эллиота домой, опасаются, что лекарства для питомца будут обходиться слишком дорого и пробьют брешь в бюджете.

Хотя домашняя обстановка может пойти на пользу коту, он перестанет нервничать, сможет получать лечение и выходить на улицу. Все это позитивно отразится на здоровье питомца, он станет верным другом, сообщает телеканал «360».