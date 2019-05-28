Отец детей-маугли из Балашихи свел счеты с жизнью

Настоящей драмой закончилась история многодетной семьи Мальцевых из подмосковной Балашихи. В ночь на понедельник, 27 мая, отец четверых детей Константин Мальцев свел счеты с жизнью. По словам соседей, накануне вечером из квартиры доносились крики.

- Они часто ругались с женой. А после того как детей забрали, они скандалили почти каждый вечер. Кричали так, что во всем доме слышно было. И в тот вечер тоже шумно было. Я свечку не держал, но все дело было в ревности. Костя жену постоянно в изменах подозревал кричал, что она проститутка, - рассказал "КП" сосед семьи Михаил.

Тело Константина нашли только утром. Вызвали скорую, но медики только констатировали смерть. По данному факту проверку проводит подмосковный Следственный комитет. По предварительным данным, это было именно самоубийство.

По словам соседей, Надежда горько оплакивала мужа. Первыми, кто приехал поддержать женщину, были активисты фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Ситуацию со смертью Константина они никак не комментируют. Известно лишь, что от шефства над семьей и в этот раз они оказываться не будут.

Уже больше десяти лет волонтеры помогают Мальцевым. Они не отвернулись от горе-родителей даже после того как весной этого года их история прогремела на всю страну. Тогда квартиру, в которой жили дети, они превратили в настоящих зоопарк: 24 собаки, 15 кошек, 2 кролика, 4 хомячка, попугаи и другая живность ютились на 50 квадратных метрах. Но главными обитателями жилища были все-таки тараканы. Их в квартире были тысячи.

Тревогу забили соседи, жизнь которых из-за жуткой вони и антисанитарии, превратилась в ад. В итоге, органы опеки забрали детей. Сейчас все четверо находятся в частном детском доме. Константин и Надежда были лишены родительских прав, однако с помощью активистов они пытаются обжаловать решение суда. Уже в интернате старшей дочери Мальцевых, Рите исполнилось 18 лет. Девушка как сирота сможет получить квартиру от государства. Пока о смерти отца знает лишь она.

Надежда не теряет надежд вернуть детей

- Младшим детям еще ничего не говорили. Боимся их травмировать. А саму ситуацию со смертью Константина мы никак не комментируем, - сообщили "КП" в Фонде "Волонтеры в помощь детям-сиротам",

Раньше о семье Мальцевых активисты говорили куда охотнее. По их мнению, это чуть ли не идеальная семья.

- Константин несколько раз был судим. Что уж тут скрывать, он почти полжизни за решеткой провел. Но вы себе не представляете, что это за человек. Он ни разу слова бранного при мне вслух не сказал: вежливый, интеллигентный, добрый. А как он детей любит - пример другим родителям. С Надей они часто ссорились, но я уверена, что эти люди любят друг друга, - накануне смерти в интервью "КП" рассказала одна из волонтеров Фонда.

Константин и Надя сами выросли в интернатах. По мнению волонтеров, именно этот факт мешал им наладить нормальный быт. Сейчас в квартире Мальцевых полным ходом идет ремонт. И это тоже благодаря Фонду. Доходы семьи весьма скромны. Константин нигде не работал, а Надежда получает скромную зарплату санитарки. Женщина, к слову, работает в отделении хосписа. Она не теряет надежд вернуть детей. Но по мнению экспертов, после смерти мужа добиться этого будут еще сложнее.

Органы опеки забрали детей

- Как матери-одиночке ей будет сложнее восстановиться в родительских правах. Ей необходимо будет доказать, что она может содержать и обеспечивать уход за тремя несовершеннолетними в одиночку. Скорее всего, ей придется сменить работу на более высокооплачиваемую. Кроме того, женщине стоит полностью отказаться от домашних животных. Стоит понимать что детей изъяли не за бедность семьи, а из-за болезненной любви к живности. И тут ей надо раз и навсегда сделать выбор, кто ей дороже дети или кошечки с собачками, - прокомментировал адвокат Николай Карпов.