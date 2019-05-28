Энергетика станет одной из ключевых тем деловой программы ПМЭФ

Развитие и модернизация энергетической отрасли станет одной из ключевых тем деловой программы Петербургского международного экономического форума.

В 2015 году страны-члены ООН единогласно поддержали резолюцию «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Заданная повестка дня определяет план действий для повышения уровня благополучия людей, сохранения планеты и процветания. Нефть и газ сохранят системообразующую роль в глобальной структуре энергоресурсов. Поступательное развитие отрасли станет залогом ликвидации голода и нищеты, снижения социального неравенства и обеспечения достойной жизни, что необходимо для достижения устойчивого развития.

Одним из знаковых мероприятий деловой программы Петербургского международного экономического форума – 2019 станет «Энергетическая панель». На сессии представят всесторонний анализ устойчивого развития нефтегазовой отрасли, подчеркнув ее многонациональный, мультикультурный характер и географическое многообразие. Участники обменяются мнениями относительно трендов на энергетических рынках и трансформации мировой нефтегазовой отрасли, динамики влияния геополитических факторов на работу рынков, обсудят потенциал сотрудничества и инноваций для эффективного перехода к низкоуглеродной экономике. Модераторами выступят член Государственной думы, журналист, автор программы «Международное обозрение» телеканала «Россия-24», председатель наблюдательного совета АНО «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков и председатель Sasakawa Peace Foundation, исполнительный директор Международного энергетического агентства (2007–2011 годы) Нобуо Танака. С ключевым докладом выступит главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

В рамках трека «Мировая экономика в поисках баланса» пройдет сессия «Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности». Мировые энергетические рынки постоянно трансформируются, в том числе меняется структура спроса на энергоносители. Снижение текущих и прогнозных темпов мирового экономического роста, повышение энергоэффективности и замещение нефтепродуктов другими видами энергоресурсов, по оценкам экспертов, уже в ближайшие 15–20 лет может привести к пику потребления нефти. Вместе с тем в перспективе будет расти роль природного газа как наиболее чистого ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии. Все это уже сегодня обостряет конкуренцию на рынках и требует от их участников повышения привлекательности своих добычных нефтяных проектов, стимулируя приток капитала и развитие новых технологий, а также диверсификации портфеля проектов. Участники дискуссии обсудят стратегию действия России на рынках нефти и газа, а также попытаются понять, где «золотая середина» между вариантом максимизировать инвестиции в добычу нефти и стремиться нарастить долю рынка и вариантом продолжения плотной кооперации стран-производителей нефти по ограничению добычи. Модератором сессии заявлен репортер Bloomberg TV Эннмари Хордэн, среди выступающих: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Plc Бен ван Берден и другие.

Стратегический вектор энергетических компаний в платформенной экономике обсудят на одноименной сессии. Энергетические компании являются инфраструктурными столпами экономик, что исторически давало преимущество, но в условиях платформенной экономики расценивается скорее ограничением. Участники встречи попробуют понять, каков новый вектор развития в эпоху «уберизации» и как энергогиганты могут встроиться в новый формат рынка. Модератор встречи – Кристоф Фрай, генеральный секретарь, главный исполнительный директор Мирового энергетического совета (МИРЭС). Участники встречи: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор Enel S.p.А. Франческо Стараче и другие.

«Мировая энергетика претерпевает сейчас большие изменения, продиктованные тенденциями декарбонизации, цифровизации, децентрализации, меняющимися потребностями будущих потребителей и распространением промышленной революции. Россия обладает достаточным запасом ключевых ресурсов и необходимыми технологиями, чтобы оставаться одним из ведущих игроков на мировом энергетическом рынке», – комментирует генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

Трек «Технологии, приближающие будущее» включает сразу две сессии, посвященные энергетической отрасли. Участники сессии «Цифровое недропользование» обсудят комплекс мер, необходимых для того, чтобы недропользование превратилось в один из драйверов развития цифровой экономики, и значение цифровизации недропользования для стратегического развития России. Тема второй сессии: «От сырья к услуге: цифро-технологическая трансформация нефтегазовых компаний». Главные вопросы, которые обсудят участники встречи: как Россия может использовать колоссальный потенциал ТЭК для ускорения технологической эволюции и цифровизации нашей экономики, когда произойдет уход от бизнес-стратегии продажи нефти и нефтепродуктов к поставке цифровых услуг и технологий и стоит ли инвестировать в нефте-, газохимию в условиях роста спроса на новые материалы.

Также в рамках ПМЭФ состоится Второй российско-китайский энергетический бизнес-форум, организованный ПАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) при поддержке Фонда Росконгресс. Целью работы форума является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций.

Оператором ПМЭФ является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.