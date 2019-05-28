Следственная группа по делу "Суперджета" проверит действия бортпроводников

Следователи по делу SSJ-100 дадут отдельную оценку действиям кабинного экипажа и бортпроводников при эвакуации.

-Отдельным пунктом идёт проверка их действий, насколько грамотно они сработали при эвакуации, - отметили эксперты.

При этом, следственная группа также занимается проверкой фото и видео, на которых видно, как пассажиры авиасудна продолжают выбираться из горящего самолёта, а бортпроводники их встречают на земле. Следователи установят, как именно происходило распространение огня и дыма в салоне. Эту информацию позже соотнесут с правилами эвакуации для бортпроводников.

Согласно инструкции, бортпроводники должны были эвакуировать всех пассажиров не более, чем за 90 секунд. Ранее Максим Фетисов, представитель "Аэрофлота", подчеркнул, что эвакуация в случае с горящим "Суперджетом" заняла 55 секунд.

- Если выяснится, что бортпроводники всё же в норматив не уложились и не сделали этого, потому что спасали себя, то в отношении них также будет возбуждено уголовное дело, - заявили эксперты.

При этом бортпроводников могут обвинить в оставлении людей в опасности и оказании услуг, не отвечающих требованием в сопряжении с нарушением техники безопасности, сообщил собственный источник KP.RU.

- Я думаю, что бортпроводницы SSJ сделали всё, что могли. Оставаться на борту просто для того, чтобы сгореть в огне и пасть смертью храбрых, - решение сомнительное, - отметили в авиакомпании.

Напомним, экстренной высадкой по надувному трапу через переднюю дверь занимались бортпроводницы — Татьяна Касаткина и Ксения Фогель.Третий бортпроводник, 22-летний Игорь Моисеев, попытался открыть запасной выход в хвостовой части, но это сделать не удалось: хвост уже была объят огнём. В результате молодой человек отравился угарным газом.

Также другая следственная группа займется изучением метеоусловий.

- Следователи пришли к выводу, что гроза была плавающей (явление нередкое) и при условии большой загруженности порта пилот и диспетчер просто выбрали оптимальный маршрут, в результате которого борт при вылете скопил статику на фюзеляже, в следствие чего и произошёл разряд, - подчеркнули эксперты.

При этом, по словам действующих пилотов, разрешение диспетчера на полёт выдаётся экипажу в процессе подготовки к полёту. Но на любом этапе его выполнения судно может запросить изменение схемы выхода или желаемый курс для обхода грозы.

На данный момент следствие в качестве основной причины жёсткой посадки «Суперджета», в результате которой начался пожар, рассматривает ошибку пилота.

Напомним, 5 мая текущего года самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в аэропорт. Молния, попавшая в носовую часть лайнера, отключила электронику на борту. Superjet загорелся уже при посадке, несколько раз сильно ударившись о взлетно-посадочную полосу. В результате случившегося погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту