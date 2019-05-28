Эрмитаж запустил в Одноклассниках приложение по истории древних Помпей

Государственный Эрмитаж запустил в социальной сети Одноклассники викторину по выставке «Боги. Люди. Герои», посвященной всемирно известным древнеримским городам Помпеям и Геркулануму, погибшим в 79 году из-за извержения Везувия.

На выставке «Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей», которую можно посетить в Эрмитаже до 23 июня, представлены шедевры и уникальные памятники — фрески, мозаики, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства и предметы повседневного обихода — всё то, что окружало и наполняло жизнь древних римлян, населявших Помпеи, Геркуланум и их окрестности в I веке.

Онлайн-тест включает 14 вопросов о различных аспектах, связанных с темой выставки. Пользователям предстоит показать свои знания о религиозных представлениях и мировоззрении древних римлян, о традициях и быте жителей Помпей и Геркуланума, об извержении вулкана Везувия и раскопках древних городов. Помимо обычных вопросов, участников ждут специальные информационные вставки, рассказывающие о выставке, и каверзные предложения из разряда «верю/не верю».

Все ответы на вопросы сопровождаются подробными описаниями и комментариями, что даёт участникам возможность узнать больше об античной культуре. В конце теста каждого пользователя ждет подарок — значок на аватарку с изображением экспонатов Эрмитажа. В зависимости от количества правильных ответов это будет скульптурное изображение либо богов, либо героев, либо людей, что перекликается с названием выставки. Пользователи ОК могут участвовать в викторине, делиться своими результатами с друзьями и приглашать их к участию. И, конечно, посетить саму выставку в Эрмитаже.

Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты, делая их доступнее для миллионов пользователей из разных регионов России. В ОК можно побывать в самых известных российских музеях с помощью виртуальных экскурсий, посмотреть театральные постановки, трансляции с современных фестивалей и образовательных мероприятий. Подобный контент пользуется популярностью у аудитории: видео и прямые эфиры собирают сотни тысяч просмотров. Различные интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией помогают музеям не только привлекать посетителей, но и носят просветительский характер.

В мае этого года в ОК проходила трансляция с международной акции «Ночь музеев». С помощью приложения для прямых эфиров OK Live к «Ночи музеев» в ОК присоединились около двадцати музеев Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

Для Одноклассников это не первый опыт сотрудничества с музеями. В ноябре 2018 года ОК и Русский музей запустили виртуальные экскурсии с аудиогидами Ивана Урганта, Михаила Боярского, Дельфина и других звезд. В рамках проекта Одноклассники с помощью технологий виртуальной реальности и высокоточной съемки предоставили пользователям возможность детально рассмотреть знаменитые картины десяти величайших русских художников, послушать аудиогид и пройти тесты.