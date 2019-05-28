«Дал наемному сотруднику слишком много власти»: Индийский бизнесмен выступил с заявлением

Самир Шривастава - владелец и генеральный директор фармацевтической компании «Роутек». Последние несколько недель в интернете появилась ложная информация про Самира и его компанию – его имя упоминали в связи с уголовным делом, фигурантом которого оказался экс-сотрудник компании, соотечественник и даже однофамилец главы «Роутека». Сам предприниматель объясняет: он решил выступить с заявлением, чтобы пресечь волну слухов и домыслов.

В интернете почему-то делаются попытки связать это дело с неблагоприятным инвестиционным климатом в России, на самом деле имеет место быть конфликт между собственником и наемным сотрудником, злоупотребившим своими полномочиями, и никакого отношения к инвестклимату это не имеет.

МИЛЛИАРДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

- В 2015 году я купил неработающий завод в Тверской области, - рассказывает Самир Шривастава. - Рассчитался с долгами предыдущего хозяина перед налоговыми органами. Выплатил зарплату бывшим сотрудникам. И начал заниматься модернизацией завода. На сегодняшний день инвестировал я около 500 миллионов рублей. Плюс еще где-то 300 миллионов мы сейчас собираемся инвестировать для увеличения мощностей, для покупки нового оборудования.

Предприятие, на котором трудятся около 200 человек, сейчас успешно работает, выпуская целую линейку лекарств. У компании большие планы. Так, в феврале «Роутек» подписал на экономическом форуме в Сочи инвестиционное соглашение с Ульяновской областью. Он будет строить новый завод по производству онкологических препаратов. Инвестиции составят порядка 1 миллиард рублей. Что даст такой проект для не самого богатого, прямо скажем, региона? Рабочие места. Серьезные налоговые отчисления в местный бюджет. Развитие инфраструктуры.

- Я люблю Россию, это моя вторая родина, - говорит Шривастава. - Хочу дальше развивать свой бизнес в России и не хочу останавливаться только на двух заводах. Однако для успешной работы нужны не только инвестиции и хорошие технологии, но и репутация компании, которая до последнего у нас была безупречной.

«СЕЙЧАС ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ...»

Самир в заявлении объясняет суть истории.

- В прошлом году мне пришлось расстаться с одним нашим менеджером, наемным сотрудником, который фактически руководил нашим бизнесом в России последние 7-8 лет. Были подозрения у меня на его мошеннические действия против компании. И в связи с этим как раз мы его и уволили. Подали заявление в правоохранительные органы. Завели уголовное дело против него. Сейчас идет следствие и я надеюсь, что в ближайшее время суд поставит точку в этом деле.

По словам Самира Шривастава, решение об увольнении далось ему непросто. С бывшим сотрудником они дружили семьями. Хотя, получается, по сути это классический конфликт между владельцем бизнеса и ошалевшим от власти управляющим, который в какой-то момент вдруг решил, что у них должны быть в компании равные права...

- Так часто бывает, когда собственник доверяет, делегирует полномочия сотрудникам, а они этим злоупотребляют, - говорит бизнесмен.

«МЫ РАБОТАЕМ, КАК РАБОТАЛИ, И ДАЛЬШЕ РАЗВИВАЕМСЯ»

Конечно, ситуация не из приятных, но будем надеяться, что столь интересные для государства инвесторы получат всестороннюю поддержку. Ведь «Роутек» - это же не формат «купи-продай». Это производство лекарств, реальный сектор экономики. Компания создает рабочие места и становится налоговым резидентом Тверской и Ульяновских областей, куда новые крупные иностранные инвесторы заходят очень редко. Работа таких компаний влияет в том числе и на общую социально-экономическую ситуацию районов, а то и целых регионов. Хотя по практике мы знаем истории, когда зарубежный бизнес вдруг сворачивает свою деятельность в России. Так было, например, с заводами «Форд», закрытыми в Ленинградской области и Татарстане.

В апреле нынешнего года Минпромторг представил документ под названием «Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года». Там идет речь о господдержке бизнеса, работающего в фармацевтической отрасли, о неких перспективах выхода продукции российских производителей лекарств на мировой рынок. Поддержка инвесторам действительно нужна. И государственная в том числе. Однако подобные скандалы, явно срежиссированные кем-то, вряд ли работают на благо сложной фармацевтической отрасли, да и забирают силы и время предпринимателя, которые он мог бы потратить на развитие бизнеса.

Радует одно, что по заявлению Самира Шриваставы, данный эпизод никак не влияет на деятельность нашей компании. «Мы работаем, как работали, и дальше развиваемся».