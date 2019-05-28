Многодетным семьям, взявшим ипотеку, возместят 450 тысяч рублей

Многодетные семьи смогут рассчитывать на компенсацию от государства, если они взяли или еще только возьмут ипотеку. Им возместят 450 тысяч рублей — за счет средств федерального бюджета. Главное условие — третий, четвертый и т. п. ребенок должен родиться после 1 января 2019 года. Законопроект об этом во вторник Госдума рассмотрела в первом чтении.

С наибольшей долей вероятности, проблем с его принятием не будет. Компенсация — одно из поручений, о которых президент говорил в послании Федеральному собранию, наряду с расширением программы льготной ипотеки для семей с детьми. Напомним, родители, у которых с 2018 по 2022 год родился хотя бы второй ребенок, имеют право взять ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке по льготной ставке — 6% (в Дальневосточном федеральном округе — 5%). С апреля льготная ставка действует в течение всего того периода, на который взят кредит (до этого были ограничения).

Многодетные — те, у кого родился, как минимум, третий ребенок — также могут воспользоваться программой льготной ипотеки. Плюс, когда законопроект о компенсации в 450 тысяч будет окончательно принят, получат право еще и на эти деньги. По расчетам авторов проекта, на подобную поддержку смогут рассчитывать около 30 тысяч российских семей. За такими семьями также сохраняется право и на материнский капитал — если им не успели воспользоваться при рождении второго ребенка (маткапитал можно получить только один раз). А это еще примерно столько же — 453 тысячи, которые также разрешается использовать на покупку жилья (например, в счет первоначального взноса) или погашение процентов по ипотеке. Итого — экономия почти в миллион, есть регионы, где такой суммы уже хватит на приобретение вполне приличной квартиры.