2019-05-28T15:01:23+03:00
Экономика

Купюры в 100 и 200 евро защитили древнегреческой Европой

А для удобства их сделали более узкими
Ася ХОВАНСКАЯ
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Европейский Центробанк запускает обновленные купюры номиналом 100 и 200 евроЕвропейский Центробанк запускает обновленные купюры номиналом 100 и 200 евроФото: REUTERS
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С сегодняшнего дня Европейский Центробанк запускает обновленные купюры номиналом 100 и 200 евро: их напечатают в количестве трех миллиардов, а старые будут постепенно изыматься из обращения. Чем же они отличаются?

Первый отличительный знак: на голографической вертикальной полосе появилось изображение Европы (героини древнегреческих мифов) в виде водяного знака.

Второй отличительный знак: цифры 100 и 200 в левом нижнем углу в зависимости от наклона изменяют цвет с синего на темно-зеленый. При наклоне вы увидите голографические изображения в виде знака единой валюты.

-Эти элементы защиты усложнят подделку купюр, - цитирует ТАСС представителя правления Центробанка ФРГ Йоханнеса Бермана.

Известно также, что эти купюры уже своих предшественников - так будет удобнее класть их в кошелек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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