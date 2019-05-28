Молодость, опыт и мастерство

Три дня в обширном пространстве «Казань Экспо» витали еле уловимые запахи свежеструганных досок и выглаженной одежды, сварочной окалины и краски, ароматы выпечки и косметики. Здесь словно воплотилось стихотворение Джанни Родари «Чем пахнут ремёсла?». Впрочем, большинство представленных в финале профессий находятся за пределами обонятельных возможностей. А результаты труда в некоторых компетенциях и увидеть невозможно, потому что - цифровой продукт.

В столице Татарстана встретились более 1500 молодых профессионалов, которые соревновались в 91 компетенции. Студенты колледжей в возрасте от 16 до 22 лет представили разные сферы деятельности: строительство, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, услуги, образование, а также транспорт и логистику. На соревновательной площадке были также представлены компетенции блока Future Skills, так называемые «профессии будущего».

Для конкурсантов было важно не только выполнить задание, но и чтобы результат понравился.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Пока на чемпионате мира они представлены как бы вне конкурса: ребята, завоевав медали, не попадают в медальный рейтинг WorldSkills. Однако на национальном чемпионате эти награды идут в копилку региона.

- По инициативе России и при поддержке нескольких стран и глобальных индустриальных партнеров на мировом чемпионате будут представлены 25 компетенций из блока Future Skills, - рассказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов, - Они будут организованы в пространстве «умного города» площадью 10 тысяч квадратных метров. Мы хотим создать для посетителей целостную картинку о том, как будут выглядеть профессии будущего.

Кстати, за последние четыре года компетенция «Промышленная робототехника» совершила серьезный прорыв: задания и оборудование, на котором соревнуются конкурсанты, стали максимально приближены к реальным производственным условиям, и ребята в полной мере смогли показать свой профессионализм.

- Мы видим, что наши партнеры и заказчики уже начали конкурировать не только за победителей, но и за участников. Так что мы уверены в их дальнейшем трудоустройстве, - отметил генеральный директор ООО «Кука Раша» Дмитрий Капишников.

Выступали не только россияне: представители 26 стран сравнили свои навыки с уровнем подготовки наших профессионалов. И, хотя выступали они вне зачета, приехали не зря. Ведь в августе здесь, в столице Татарстана, состоится мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019, и тренировка перед главным событием – дело не лишнее.

Вместе с молодыми профессионалами в юниорской категории соревновались и школьники. А новинкой этого сезона стал чемпионат «Навыки мудрых», который в 26 компетенциях собрал около 200 участников старше 50 лет. Впервые эти соревнования прошли на одной площадке с основными, для студентов. В прошлом году финал «Навыков мудрых» прошёл в Москве с 22 по 23 сентября.

Владимир Репин - один из участников в категории 50+Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

УЧЕНЬЮ ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

- Мне даже как-то неловко быть здесь, среди людей, которые всю жизнь отдали столярному делу. Некоторым из них в шутку отвечаю, что не раскрываю карты, не говорю, какое у меня основное образование. Ведь я профессионал в другой сфере: почти 30 лет отработал ветеринарным врачом. В силу обстоятельств я пошел работать в Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса заведующим лабораторией деревообработки. И втянулся в это дело. Конечно, я не такой профи, как другие участники, но региональный отбор прошел, и здесь я для того, чтобы испытать себя, а не победить, - рассказал участник чемпионата «Навыки мудрых» из Томской области Владимир Репин.

Как говорится, учиться никогда не поздно. Подтянуть квалификацию, или вовсе получить новую профессию – особенно актуально для тех, на чьем горизонте уже виднеется пенсия.

Задумываются о будущем не только молодые. И Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках федерального проекта «Старшее поколение» начал переобучение людей предпенсионного возраста. Они могут зарегистрироваться на сайте http://www.50plus.worldskills.ru, выбрать одну из 116 компетенций и пройти бесплатное обучение по стандартам WorldSkills.

- В программу пошли люди, которые хотят работать, а не считают дни до пенсии. Одни хотят освежить навыки, чтобы остаться в тренде. Другие понимают, что у них есть еще возможность заняться чем-то другим в жизни. Нереализованные мечты, хобби, которое можно превратить в источник дохода, - рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская, - Например, на одном химическом предприятии Новгородской области женщины сгруппировались и подали заявку на обучение. Хотят стать экскурсоводами. Одна из них говорит, что всю жизнь хотела работать с людьми, а работала в лаборатории химанализа, где одни пробирки.

Гостем чемпионата стала заведующая детским садом № 402 Казани Эльза Садыкова, которая прошла обучение по компетенции Семейное воспитание, гувернер. По ее словам, она планирует открыть центр помощи молодым семьям.

Работу профессионалов оценивали больше 1200 экспертов.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

- Не хочется быть предпенсионером. Мы - люди с активной жизненной позицией и огромным опытом. У нас есть азарт, и уходить с пьедестала социальной активности не хотим!, - заявила Эльза Садыкова.

Ну а Союз заключил с органами исполнительной власти, работодателями, а также советами по профессиональным квалификациям более 40 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования людей предпенсионного возраста.

24 мая объявлены победители и призеры VII чемпионата профессионального мастерства. Они будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и получат шанс защитить честь российского флага на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Уже меньше, чем через три месяца стартует WorldSkills Kazan 2019. В нем примут участие около 1500 молодых профессионалов из 69 стран, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

- Весь мир будет пристально следить за тем, что будет происходить в Казани в России в августе этого года. Профессиональное мастерство стимулирует развитие общества, компаний и в целом страны. Я бы хотел обратится к участникам: помните, что совершенство никогда не бывает случайным. Это результат упорства, большого труда и стараний!, - сказал исполнительный директор WorldSkills International Девид Хоуи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

447,5 баллов получила сборная республики Татарстан: ее конкурсанты завоевали 55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых медалей.

438 баллов - у Москвы: сборная столицы заработала 91 золотую, 22 серебряные и 22 бронзовые медали.

147 баллов получила команда Московской области за 13 золотых, 17 серебряных и 22 бронзовых медали.