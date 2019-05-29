Жириновский: России нужна дихотомия власти

Это отсутствие дихотомии. Вы знаете, что такое дихотомия? Это двойственность: утро-вечер, зима- лето, успех-неуспех. А нас в управлении страной есть дихотомия? Где эти два центра, две силы? Не было и нет.

Царь не успел ничего, видите. Где царская экономика, политика, государство? Рухнули. Почему? Он один управлял. Вертикаль мы сделали отличную, а горизонтали нет. Вертикаль без горизонтали неустойчива, она упадет. Упал монархический режим, упал советский режим, сегодняшний тоже качается. Потому что вроде бы есть партии, но им не дают возможности развиваться. Только одна партия развивается, и тогда что получается? Проблемы!

В Архангельске люди вышли на улицы. Кто виноват? Губернатор. Ты знаешь, что против этих свалок, чтобы Москва везла туда весь мусор? Так вовремя откажись тогда от этого. Нет, губернатор соглашается. Почему? Деньги из Москвы придут. Чтобы в бюджете было больше денег, наплевать на народ. Народ бунтует.

Тоже самое храм и сквер в Екатеринбурге. Как это можно вырубать сквер в промышленном городе? Там дышать нечем. Что, земли мало? Постройте в другом месте храм. И почему установка на храм, если в школе три смены обучения? Сделайте одну смену обучения, чтобы врачи без очередей принимали, а потом уже стройте храм.

Вот в этом проблема, главное-то не хотим понять, никто не хочет понять. Я это говорил на Госсовете, президенту говорил. Десять лет я постоянно про это говорю. Пирамида перевернута, мы стоим на острие. Это же неустойчиво! Поставьте пирамиду на основание, и она будет стоять жестко. Нет, вот так будет стоять. Ну что вы хотите тогда?. Это же проблема.

Ну где ученые наши? Где ученые- гуманитарии? Кто у нас сегоднядает советы власти? Лучший социолог кто наш? Питирим Сорокин. Выгнали его в Америку, там он создал хорошую социологическую школу. Лучшее телевидение кто у нас создал? Зворыкин из Владимира, Мурома. В Америку выгнали, там он создал телевидение. Интернет мы создали, но не стали развивать. Почему? Потому что научный прогресс невозможен при однопартийном режиме? При царе он был невозможен, мы развивались медленней остальной Европы. Мощно, но медленнее, чем те же Германия, Франция, Британия.

И сейчас то же самое. Мы можем сто раз выходить и говорить: давайте, давайте, вот такие проекты, такие цифры, программы. Но ничего работать не будет, если не будет дихотомии.

Царская Россия рухнула на этом – однопартийный режим. Советская Россия рухнула на этом - однопартийный режим, Иран – тоже однопартийный режим, религиозный. Садам Хусейн – единоличная вертикаль власти. Ливия. Все страны, где жесткая вертикаль власти, нет демократии, нет нормальной многопартийной системы – обречены на гибель!